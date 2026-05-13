VerslasRinkos pulsas

D. Trumpas – apie JAV užgriuvusią infliaciją: „Aš negalvoju apie amerikiečių finansinę padėtį, apie jokius žmones visai negalvoju“

2026 m. gegužės 13 d. 10:48
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį, gegužės 12 d., tvirtino, kad jo politika duoda rezultatų ir kad sparčiai auganti infliacija yra tik laikinas reiškinys, susijęs su JAV ir Izraelio karu prieš Iraną.
Daugiau nuotraukų (3)
„Mūsų infliacija yra tik trumpalaikė“, – praėjus keletui valandų po to, kai buvo paskelbta, kad vartotojų kainų infliacija, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pasiekė 3,8 proc. – aukščiausią rodiklį per pastaruosius trejus metus – žurnalistams pareiškė D. Trumpas.
„Kai tik šis karas baigsis, o tai ilgai netruks, naftos kainos pradės kristi“, – sakė jis.
Vasario 28 d. prasidėjęs karas su Iranu įtraukė Artimuosius Rytus į smurto verpetą, o Teheranas ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš JAV sąjungininkus regione ir praktiškai užblokavo gyvybiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį.

D. Trumpas paliaubas prilygino gyvybę palaikančiui aparatui: vis garsiau kalbama apie puolimą

Sustojus laivybai šiame vandens kelyje, kuriuo paprastai gabenama apie penktadalis viso pasaulio naftos ir dujų srauto, šoktelėjo energijos kainos.
Remiantis automobilių klubo AAA duomenimis, antradienį vidutinė įprasto benzino galono (maždaug 3,8 l) kaina Jungtinėse Valstijose nuo karo pradžios buvo pakilusi apie 51 procentą.
Susiję straipsniai
JAV teismas laikinai sustabdė D. Trumpui nepalankaus sprendimo galiojimą

JAV teismas laikinai sustabdė D. Trumpui nepalankaus sprendimo galiojimą

D. Trumpui – skaudus JAV teismo kirtis: nurodė grąžinti visus jau surinktus muitus

D. Trumpui – skaudus JAV teismo kirtis: nurodė grąžinti visus jau surinktus muitus

D. Trumpo įspėjimai vėl kaitina rinką: naftos kainos šoktelėjo aukštyn

D. Trumpo įspėjimai vėl kaitina rinką: naftos kainos šoktelėjo aukštyn

JAV centrinis bankas yra nustatęs ilgalaikį 2 proc. infliacijos normatyvą, tačiau politikos formuotojams šio lygio nepavyksta pasiekti jau daugiau nei penkerius metus. 2022 m. infliacija pasiekė naują rekordą – 9,1 proc.
Paklaustas, ar amerikiečių finansinė padėtis yra veiksnys, dėl kurio jis siektų sudaryti taikos susitarimą su Iranu, D. Trumpas atsakė ryžtingai.
„Nė trupučio. Vienintelis dalykas, kuris man svarbus, kai kalbu apie Iraną: jie negali turėti branduolinio ginklo“, – sakė jis.
„Aš negalvoju apie amerikiečių finansinę padėtį, apie jokius žmones visai negalvoju“, – pareiškė JAV prezidentas.
InfliacijaJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.