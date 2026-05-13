D. Trumpas – apie JAV užgriuvusią infliaciją: „Aš negalvoju apie amerikiečių finansinę padėtį, apie jokius žmones visai negalvoju“

„Mūsų infliacija yra tik trumpalaikė“, – praėjus keletui valandų po to, kai buvo paskelbta, kad vartotojų kainų infliacija, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pasiekė 3,8 proc. – aukščiausią rodiklį per pastaruosius trejus metus – žurnalistams pareiškė D. Trumpas.
„Kai tik šis karas baigsis, o tai ilgai netruks, naftos kainos pradės kristi“, – sakė jis.
Vasario 28 d. prasidėjęs karas su Iranu įtraukė Artimuosius Rytus į smurto verpetą, o Teheranas ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš JAV sąjungininkus regione ir praktiškai užblokavo gyvybiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį.
D. Trumpas paliaubas prilygino gyvybę palaikančiui aparatui: vis garsiau kalbama apie puolimą
Sustojus laivybai šiame vandens kelyje, kuriuo paprastai gabenama apie penktadalis viso pasaulio naftos ir dujų srauto, šoktelėjo energijos kainos.
Remiantis automobilių klubo AAA duomenimis, antradienį vidutinė įprasto benzino galono (maždaug 3,8 l) kaina Jungtinėse Valstijose nuo karo pradžios buvo pakilusi apie 51 procentą.
JAV centrinis bankas yra nustatęs ilgalaikį 2 proc. infliacijos normatyvą, tačiau politikos formuotojams šio lygio nepavyksta pasiekti jau daugiau nei penkerius metus. 2022 m. infliacija pasiekė naują rekordą – 9,1 proc.
Paklaustas, ar amerikiečių finansinė padėtis yra veiksnys, dėl kurio jis siektų sudaryti taikos susitarimą su Iranu, D. Trumpas atsakė ryžtingai.
„Nė trupučio. Vienintelis dalykas, kuris man svarbus, kai kalbu apie Iraną: jie negali turėti branduolinio ginklo“, – sakė jis.
„Aš negalvoju apie amerikiečių finansinę padėtį, apie jokius žmones visai negalvoju“, – pareiškė JAV prezidentas.
InfliacijaJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)
