JAV teismas laikinai sustabdė D. Trumpui nepalankaus sprendimo galiojimą

Federalinis apeliacinis teismas laikinai sustabdė žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo D. Trumpo nustatyti laikini muitai importui iš viso pasaulio praėjusią savaitę buvo pripažinti neteisėtais. Todėl importuotojai kol kas vis dar privalo toliau mokėti 10 proc. muitus.
Apeliacinio teismo sprendimas nėra galutinis. Juo tik laikinai sustabdomas žemesnės instancijos Niujorko Tarptautinės prekybos teismo sprendimo vykdymas, kol apeliacinės instancijos teisėjai išnagrinės JAV vyriausybės prašymą.
Ieškovai, tarp kurių yra JAV Vašingtono valstija ir dvi bendrovės, dabar per septynias dienas turi pateikti atsakymą. Jei galiausiai ir apeliacinis teismas panaikins muitus, D. Trumpo administracija vis dar galės kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą.
D. Trumpas atšaukė muitus Indijai: sprendimas siejamas su rusiškos naftos atsisakymu
Savo prašyme sustabdyti prekybos teismo sprendimą JAV vyriausybė teigė, kad šis sprendimas „rimtai pakenktų prezidento prekybos darbotvarkei ir destabilizuotų pastangas panaikinti mūsų ilgalaikį prekybos deficitą“.
Ji taip pat teigė, kad kyla pavojus negrįžtamai prarasti jau surinktus bei būsimus muitus.
Praėjusią savaitę Niujorko Tarptautinis prekybos teismas nusprendė, kad D. Trumpas, įvesdamas laikiną 10 proc. muitą, viršijo savo įgaliojimus. Teisėjai nusprendė, kad JAV prezidentas neteisingai aiškino prekybos įstatymą, kuriuo buvo grindžiama ši priemonė.
Teismas konstatavo, kad nei JAV vyriausybė, nei Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba negali reikalauti iš ieškovų sumokėti importo muitų.
2026 m. vasario 24 d. Jungtinės Valstijos įvedė 10 proc. muitą daugumai iš užsienio importuojamų prekių. D. Trumpas šiuos muitus nustatė iškart po to, kai Aukščiausiasis Teismas paskelbė, kad daugelis jo pirmiau įvestų muitų yra neteisėti.
Tada prezidentas griebėsi nepaprasto sprendimo ir pasinaudojo 1974 m. prekybos įstatymu, pagal kurį tokie muitai gali būti taikomi ne daugiau nei 150 dienų.