Jonavos r. už 5,5 mln. eurų statys gamyklą – tokia bus pirmoji Baltijos šalyse

„Stonelita“ nuo 2025 m. priklauso Valdemarui Juškai, buvusiam „Anykščių daržovių“ vadovui ir bendraturčiui, kuris su broliu Audriumi Anykščių rajone daugiau nei 20 metų vystė stambų daržovių auginimo verslą, kurį pardavė užpernai.
Naujoje gamykloje būtų vykdoma įvairių automobilinių variklių gamyba pagal žiedinės ekonomikos principus, siekiant produkcijai gaminti naudoti išskirtinai tik naudotas automobilių eksploatacijoje variklių detales.
Portalui V. Juška sakė, kad gamykloje būtų gaminama 3–4 tūkst. variklių per metus, tokia gamykla Baltijos šalyse būtų pirmoji.
„Idėja ta, kad reikia kurti tvarią ekonomiką, gamybai panaudoti buvusias detales, iš naujo jų negaminti, jeigu jas dar galima naudoti. Pirktume senus variklius, jie būtų išardomi, paskui testuojami kompiuteriu. Nustatytume gedimo priežastis, ir, jeigu įmanoma, jas pašalintume remonto būdu, o jeigu neįmanoma, keistume detales naujomis“, – teigė jis.
4,08 mln. eurų projekto dalis finansuojama ES, o likę 1,49 mln. eurų– įmonės akcininko lėšomis.
V. Juškos teigimu, „Stonelita“ fasadų gamybos ir prekybos neatsisako – darbuotojai ir toliau dirbs prie dekoratyvinio akmens fasadams gamybos, variklių remontas bus atskira įmonės šaka.
