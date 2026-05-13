Nerami naktis Vilniuje: virš oro uosto fiksuoti įtartini objektai, sustabdyti skrydžiai Aiškėja pasekmės

2026 m. gegužės 13 d. 05:53
Trečiadienio naktį virš Vilniaus oro uoste buvo laikinai įvesti oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė AB „Lietuvos oro uostai“, sprendimas priimtas dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją ir visuomenę.
Anot oro uostų atstovų, apie 2.16 val. rizikingose aviacijai teritorijose buvo užfiksuotos navigacinės atžymos, būdingos balionams.
Dėl galimos grėsmės skrydžių saugumui virš sostinės oro uosto laikinai apribota oro erdvė.
Ribojimai galiojo apie valandą – Vilniaus oro uostas veiklą atnaujino 3.16 val., panaikinus oro erdvės apribojimus.

Dėl incidento buvo paveikti du skrydžiai ir apie 128 keleiviai. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostas, o dar vienas skrydis atšauktas.
„Lietuvos oro uostai“ taip pat perspėja, kad pavienių skrydžių vėlavimų gali pasitaikyti ir gegužės 13-ąją dėl sutrikusios orlaivių bei įgulų rotacijos. Keleiviai, kurių keliones paveikė susiklosčiusi situacija, raginami tiesiogiai kreiptis į savo oro bendroves dėl papildomos informacijos.
Skrydžių informaciją keleiviai gali sekti Vilniaus oro uosto svetainėje arba telefonu +370 612 44442.
