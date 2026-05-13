Perspėja dėl sekančio ECB žingsnio – toks scenarijus vis labiau tikėtinas

Bundesbanko prezidentas Joachimas Nagelis trečiadienį verslo laikraščiui „Handelsblatt“ pareiškė, kad pareigūnai „negali ignoruoti aukštų energijos kainų“.
„Palūkanų normų didėjimas tampa vis labiau tikėtinas, nebent infliacijos vaizdas iš esmės pasikeis“, – pridūrė jis.
„Kalbant apie infliaciją, mums vis dar gali tekti susidurti su daug problemų“, – įspėjo J. Nagelis, kuris taip pat yra ECB valdančiosios tarybos narys.
Jis neatmetė galimybės, kad infliacijos lygis kai kuriais mėnesiais viršys 4 proc.
„Net jei karas greitai baigsis, infliacijos lygis gali išlikti pakilęs kur kas ilgiau, nei manėme vos prieš kelias savaites“, – nurodė Bundesbanko vadovas.
Infliacija euro zonoje balandžio mėnesį pakilo iki 3 proc. ir gerokai viršijo ECB nustatytą 2 proc. tikslą. Tačiau bazinė infliacija, kuri neapima nepastovių energijos ir maisto kainų, yra kur kas mažesnė.
Kadangi vis dar nematyti ženklų, liudijančių pažangą siekiant užbaigti karą Irane, o prekių gabenimas per Hormuzo sąsiaurį tebėra suvaržytas, finansų rinkose auga lūkesčiai, kad ECB gali padidinti palūkanų normas.
Tačiau Prancūzijos centrinio banko valdytojas François Villeroy de Galhau radijo stoties „France Info“ eteryje aiškiai pasakė, kad kol kas nėra užtektinai infromacijos apie būsimą bazinės infliacijos raidą, jog būtų galima priimti sprendimą.
