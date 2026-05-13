Po remonto atidarė pačią populiariausią „Maximą“ Lietuvoje: sužinokite, kas pasikeitė

Trijų X „Maxima“ – viena populiariausių maisto prekių parduotuvių visoje Lietuvoje. Joje kasdien apsilanko arti 6 tūkst. pirkėjų.
Parduotuvė pirkėjų laukia nuo ankstyvo 7 val. ryto, iki pat vidurnakčio, o jos veikla rūpinasi 160 darbuotojų, kurie dirba ne tik prekybos salėje, bet ir čia veikiančiuose mėsos ir konditerijos cechuose.
Beveik 5 tūkst. kv. m parduotuvėje galima rasti daugiau nei 12,5 tūkst. skirtingų maisto produktų ir gėrimų. Atnaujinimo metu asortimentas gausiausiai plėtėsi būtent maisto produktų kategorijose – vaisių ir daržovių, šaldyto, šviežio bei bakalėjos prekių skyriuose.
Vilniaus Akropolio „Maximoje“ – netikėtas svečias: balandis užsuko į kruopų skyrių palesti
Dabar pirkėjai gali rinktis iš gausesnio maisto prekių lentynas papildžiusio pieno ir jo produktų, šviežios fasuotos mėsos ir paukštienos, šaldyto maisto, konservuotos bakalėjos prekių ir užkandžių asortimento. Įvairiais produktais pagausėjo ir šios „Maximos“ pirkėjų itin mėgstamas pasaulio šalių virtuvių bei sveikatingumo prekių pasirinkimas, prasiplėtė vaisių ir daržovių skyrius.
„Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius priduria, kad nuo šiol pirkėjams aiškiau pastebimas ir teminių mėnesių asortimentas, kurio metu lentynas papildo įvairios, kartais ir dar neregėtos prekės, siūlomos ribotą laiką.
Susiję straipsniai
Daugiau aiškumo – ir naujame kūdikių ir vaikų prekių skyriuje, kuriame atvykę apsipirkti vaikų turintys pirkėjai jiems aktualias maisto ir ne tik prekes gali rasti vienoje vietoje.
Po atnaujinimo šioje parduotuvėje taip pat galima rasti daugiau sufasuotų, vietoje paruošto maisto, „Meistro kokybės“ kulinarijos ir konditerijos gaminių.
Parduotuvėje taip pat galima rasti ir virš 14 tūkst. įvairiausių ne maisto prekių.
Atsižvelgiant į tai, kad šios „Maximos“ didžioji dalis pirkėjų mieliau renkasi savitarnos kasas, buvo praplėstas šių kasų kiekis. Vietoje buvusių 12 savitarnos ir 12 greito atsiskaitymo (be svarstyklių), po atnaujinimo parduotuvėje veikia 20 naujos kartos savitarnos kasų. Be jų „mindauginėje“ pirkėjai gali rinktis savarankiško prekių skenavimo sistemą „Scan&Go“.
Parduotuvėje taip pat veikia ir 10 įprastų kasų.
Aplink parduotuvę įrengtos kelios automobilių statymo aikštelės. Viena jų yra įsikūrusi antrajame prekybos centro aukšte, o kita – antžeminiame, esančiame tarp parduotuvės ir užvažiavimo į antro aukšto parkavimo aikštelę. Čia automobilių stovėjimas pirmąsias dvi valandas nemokamas, o nuo trečios valandos taikomas mokestis.