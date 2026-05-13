Žlugusio banko „Snoras“ akcininką Vladimirą Antonovą Prancūzijos teismai leido perduoti Lietuvai

Teigiama, kad jo ekstradicijos bylą trečiadienį nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti V. Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti jį Lietuvai.
„Kasacinis skundas nebuvo priimtas nagrinėti. Todėl balandžio 3 dienos Reno apeliacinio teismo Ikiteisminio tyrimo rūmų sprendimas tapo galutinis“, – BNS trečiadienį pranešė teismo atstovas Pierre'as Albertas-Roulhacas.
Kaip skelbta anksčiau, Lietuvos apeliaciniam teismui balandžio mėnesį nepavyko pradėti nagrinėti buvusių bankrutavusio banko „Snoras“ vadovų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą.
Bylą nagrinėsiančios teisėjų kolegijos pirmininkė Aušra Bielskė teismo posėdyje pranešė, kad vieno iš nuteistųjų V. Antonovo gynėjas Paulius Vinkleris pateikė prašymą atidėti posėdį, nes pats advokatas turi dalyvauti kitame teismo posėdyje. Pats V. Antonovas per savo advokatą yra pateikęs prašymą dalyvauti teismo posėdžiuose nuotoliniu būdu, tačiau, kaip pranešė A. Bielskė, kadangi minėtas nuteistasis yra sulaikytas.
Prancūzijoje, jo ekstradicijos procesas tebėra vykdomas, tad ir kol kas jam galimybė dalyvauti teismo posėdyje nuotoliu nėra suteikiama.
Nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis
Buvusių banko „Snoras“ vadovų byloje yra gauti keturi apeliaciniai skundai.
Du skundai susiję su susiję su nuteistaisiais V. Antonovu ir R. Baranausku, kiti du – su kitais bylos proceso dalyviais. R. Baranausko gynėja prašo teismo panaikinti jo kliento atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį nuosprendį.
Apeliacinį skundą pateikė ir V. Antonovas – verslininkas prašo teismą jį išteisinti. Praėjusių metų gruodį Prancūzijos teisėsauga paskelbė sulaikiusį 14 metų besislapsčiusį V. Antonovą. Lietuva prašo šio nuteistojo ekstradicijos.
R. Baranausko policija ieško nuo 2011 m. Rusija Lietuvos prokurorams buvo pateikusi informaciją, kad minėtam verslininkui suteikė pabėgėlio statusą.
V. Antonovas ir R. Baranauskas pripažinti kaltais dėl didelės vertės – daugiau nei 509 mln. eurų – banko „Snoro“ turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
Buvę banko vadovai taip pat nuteisti ir dėl apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo.
Primename, 2011 m. lapkritį teisėsauga, gavusi ir įvertinusi Lietuvos banko informaciją apie „Snoro“ banke nustatytus pažeidimus bei galimus nusikaltimus šalies finansų sistemai, nuosavybei, valstybės tarnybai, pradėjo ikiteisminį tyrimą. Tais pačiais metais bankas buvo nacionalizuotas, jam iškelta bankroto byla.
