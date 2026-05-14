„eBay“ atveria duris Baltijos šalių verslams į 190 pasaulio rinkų

„Baltijos šalys – tai regionas, pasižymintis stipria verslumo dvasia ir pasauliniu potencialu. Matome, kad įmonės yra pasirengusios plėstis už savo šalies ribų ir pasiekti naujus klientus visame pasaulyje. Suteikdama prieigą prie 190 rinkų, „eBay“ didžiuojasi galėdama padėti šį potencialą paversti realiu augimu, sudarydama sąlygas Baltijos šalių verslams pasiekti ilgalaikę sėkmę“, – sakė Vidmay Naini, „eBay“ pasaulinių augančių rinkų generalinis direktorius.
Šį siekį palaiko stiprios vietos partnerystės, leidžiančios įmonėms efektyviau plėstis.
„Ši Lietuvos pašto ir „eBay“ partnerystė, paremta ilgamečiu bendradarbiavimu, atspindi ir stiprų Lietuvos elektroninės prekybos pagreitį. Jau matome, kaip vietos verslai sėkmingai pasiekia klientus visame pasaulyje, o augimas akivaizdus – vien 2026 m. pirmąjį ketvirtį pasirūpinome 840 000 siuntų, t. y. 31% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Pasirašydami memorandumą su „eBay“ siekiame dar labiau sustiprinti pardavėjų galimybes, supaprastinti eksporto procesus ir tobulinti logistikos sprendimus, taip padėdami dar daugiau Lietuvos verslų augti tarptautiniu mastu. Tikimės tęsti šį sėkmingą bendradarbiavimą ir kartu atverti naujas galimybes“, – sakė Kastytis Valantinas, Lietuvos pašto generalinis direktorius.
Seminarai skatina eksporto augimą
Nuo balandžio 22 iki 29 d. „eBay“ Baltijos šalyse surengė seminarų ir renginių ciklą, kuris buvo iniciatyvos „Baltics Go Global with eBay“ dalis. Šiuose susitikimuose įmonės gilinosi į būdus, kaip pradėti ir plėtoti tarptautinę elektroninę prekybą. Daugiausia dėmesio skirta pasirengimui eksportui, didelį potencialą turinčioms prekių kategorijoms, tokioms kaip automobilių detalės ir antrinė mados rinka, bei praktiniams žingsniams, kaip pasiekti pirkėjus visame pasaulyje.
Renginiai subūrė mažų ir vidutinių įmonių atstovus, eksportuotojus bei elektroninės prekybos ekosistemos partnerius ir sulaukė didelio susidomėjimo iš įmonių, svarstančių apie tarptautinę plėtrą.
Įgyvendindama šią iniciatyvą, „eBay“ pasirašė Susitarimo memorandumą su Lietuvos paštu, taip plėsdama bendradarbiavimą su prekybos partneriais bei tiesiogiai stiprindama verslo ryšius, kad paskatintų Lietuvos įmonių tolesnį tarptautinį augimą. Šiomis bendradarbiavimo iniciatyvomis siekiama palengvinti Baltijos šalių verslų tarptautinės plėtros galimybes.
Įrankiai, duodantys rezultatų
„eBay“ siūlo įvairias priemones, padedančias Baltijos šalių įmonėms tarptautinėse rinkose pasiekti geresnių rezultatų. Pardavėjai gali naudotis dirbtiniu intelektu pagrįstais įrankiais ir įžvalgomis, kad geriau suprastų pasaulinę paklausą, optimizuotų skelbimus ir gerintų veiklos rodiklius, taip efektyviau plėsdami veiklą tarptautinėse rinkose.
Konkrečioms kategorijoms pritaikyti sprendimai, pavyzdžiui, automobilių detalių suderinamumo funkcija, padedanti susieti produktus su tinkamais pirkėjais ir didinanti konversijos rodiklius. Be to, tokie sprendimai kaip „eBay Live“ leidžia pardavėjams realiuoju laiku pristatyti produktus, bendrauti su pirkėjais ir skatinti įsitraukimą.
Logistikos įrankis „SpeedPAK“ supaprastina siuntimo procesą, padeda tvarkyti muitinės procedūras ir užtikrina patikimą prekių pristatymą – visa tai padeda įmonėms išlikti konkurencingoms tarptautiniame kontekste.
Baltijos šalių verslų augimas globalėja
Baltijos šalių įmonės turi geras sąlygas plėstis tarptautiniu mastu, nes verslai turi stiprius skaitmeninius gebėjimus, prieigą prie Europos Sąjungos rinkos, be to, tarptautinė vertingų bei tvarių produktų paklausa nuolat auga. Tokios kategorijos kaip automobilių detalės bei antrinė mados rinka ir toliau rodo didelį eksporto potencialą.
Tarptautinei elektroninei prekybai tampant vis svarbesniu augimo kanalu, tokios platformos kaip „eBay“ atlieka esminį vaidmenį, padėdamos įmonėms pasinaudoti šia galimybe. Derindama pasaulinį pasiekiamumą, praktinius įrankius ir vietines partnerystes, „eBay“ sudaro sąlygas Baltijos šalių verslams įveikti tradicines eksporto kliūtis ir užtikrintai plėstis tarptautiniu mastu.
Suteikdama prieigą prie daugiau nei 135 milijonų pirkėjų 190-yje rinkų, „eBay“ siūlo tiesioginį ir veiksmingą kelią Baltijos šalių įmonėms įgyvendinti savo tarptautinio verslo augimo siekius.