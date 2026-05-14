„Energesman“ savo lėšomis atstatys po gaisro nukentėjusią atliekų gamyklą

Šį susitarimą gegužės pradžioje patvirtino Vilniaus miesto apylinkės teismas, pranešė VAATC.
Pagal jį gamyklos operatorius įsipareigojo visus darbus atlikti savo lėšomis ir kompensuoti gaisro metu prarastų įrengimų vertę.
VAATC teigimu, šiuo susitarimu siekiama galutinai sureguliuoti praėjusių metų gaisro sukeltas pasekmes ir užtikrinti tolimesnį stabilų atliekų tvarkymo infrastruktūros veikimą visam Vilniaus regionui.
„Vienas pagrindinių mūsų prioritetų šiame susitarime yra atliekų tvarkymo kainos stabilumas Vilniaus regiono gyventojams. Susitarime aiškiai įtvirtinti saugikliai, kurie užtikrina, kad gamyklos pastato atstatymas, kuris jau yra vykdomas, ir VAATC lygiagrečiai planuojama technologinė įrangos modernizacija, neturės neigiamos įtakos atliekų tvarkymo kainai Vilniaus regiono gyventojams“, – pranešime cituojama VAATC vadovė Elida Drapienė.
Tuo metu „Energesman“ direktorius Algirdas Blazgys pažymėjo, kad gamyklos renovacijos darbai jau pradėti, o statybas planuojama baigti dar šią vasarą. Po jų ketinama pradėti įrengos modernizavimą.
Anot VAATC, bendrovė įsipareigojo kompensuoti gamykloje planuojamų įdiegti, modernesnių įrenginių nusidėvėjimo vertę ir 6 proc. kapitalo kaštus nuo visos investicijų į įrangą vertės. Ji taip pat mokės centrui dalį nuo pelno arba pajamų, jei jos viršys sutartą sumą.
Gaisras Vilniaus regiono MBA gamykloje buvo užgesintas 2025 metų balandžio 28 dieną. Gaisrinių tyrimų centro ataskaita patvirtino, kad „Energesman“ laikėsi visų priešgaisrinės saugos ir įrenginių eksploatavimo taisyklių, o gaisrą sukėlė išorės veiksniai.
Vilniaus MBA gamykla pradėjo veikti prieš daugiau nei 10 metų. Čia rūšiuojamos mišrios komunalinės atliekos iš visos Vilniaus apskrities.