Dabar – palankus metas ieškoti darbo: rinka sprogsta nuo skelbimų gausos

„Kovą 45,8 proc. išaugęs darbo pasiūlymų skaičius pranoko pastarųjų dvejų metų rodiklius: pernai tokiu metu laisvų darbo vietų skaičius augo 25,1 proc., užpernai – 12,7 proc., – pabrėžė Užimtumo tarnybos duomenų analitikė Audronė Butkienė. – Statybos, žemės ūkio ir miškininkystės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuose darbo pasiūlymų pasirinkimas – dvigubai didesnis nei žiemą“.
Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka gamybos įmonėse – antrą mėnesį iš eilės laisvų darbo vietų skaičius gamybos sektoriuje perkopia 3 tūkst. ribą. Šį pavasarį darbuotojų gamybos įmonėse ieškota visose šalies savivaldybėse, išskyrus Neringos.
Dažniau gamybos įmonės ieško kvalifikuotų darbuotojų – jiems skirti darbo pasiūlymai sudaro apie 80 proc. visų šiame sektoriuje skelbiamų laisvų darbo vietų. Kovą-balandį iš viso čia buvo 4,8 tūkst. darbo pozicijų.
Daugiausiai ieškota plastikinių gaminių gamybos mašinų operatorių, medienos ir metalo apdirbimo staklių operatorių, maisto produktų gamybos mašinų operatorių, krovinių platformų ir krautuvų operatorių, kepėjų ir konditerių, mėsos ir žuvies pusgaminių ruošėjų, sandėliavimo tarnautojų, šaltkalvių, siuvėjų, suvirintojų ir kt.
Statybos įmonės kovą taip pat paskelbė rekordiškai daug – beveik 2 tūkst. – laisvų darbo vietų. Balandį paklausa šiame sektoriuje išliko aukšta – reikėjo 1,8 tūkst. darbuotojų. Vėlgi gerokai didesnės įsidarbinimo galimybės kvalifikuotiems darbuotojams, nors ir nekvalifikuotam darbui skirta penktadalis pasiūlymų.
Šį pavasarį daugiausiai ieškota vamzdynų ir pastatų inžinerinių sistemų montuotojų, kelininkų, elektrikų, betonuotojų, apdailos montuotojų, ekskavatorininkų, grindų ir plytelių klojėjų, nedidelių pastatų statytojų, sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojų ir kt.
Pasak A. Butkienės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą vykdantys darbdaviai intensyviai ruošiasi lauko kavinių atidarymui bei poilsiautojų srautams: antrą mėnesį iš eilės skelbia daugiau nei po tūkstantį darbo pasiūlymų.
Šiame sektoriuje darbuotojų poreikis – didžiuosiuose šalies miestuose ir pajūrio kurortuose. Paklausiausi – virėjai (per du mėnesius šalyje paskelbta per 600 darbo pasiūlymų), virtuvės pagalbininkai, padavėjai, barmenai, kambarių tvarkytojai, valytojai.
Įprastas pavasario darbuotojų paklausos augimas – ir žemės bei miškininkystės sektoriuje. Čia kovą ieškota 700 darbuotojų, balandį – 600. Šiame sektoriuje dažniau nei kitur reikalingi nekvalifikuoti įvairūs pagalbiniai darbininkai, kuriems skirti darbo pasiūlymai sudarė pusę visų žemės ūkyje skelbtų laisvų darbo vietų.
Žemės ūkyje ieškant kvalifikuotų darbuotojų paklausiausi buvo žemės ūkio mašinistai – per du mėnesius jiems paskelbta beveik 200 laisvų darbo vietų. Po kelias dešimtis darbo pasiūlymų – kvalifikuotiems miškų ūkio darbininkams, kvalifikuotiems gyvulių augintojams, maisto produktų gamybos operatoriams, sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojams.
A. Butkienės teigimu, aukštos kvalifikacijos darbuotojų paieška irgi nesustojo: „Šį pavasarį apie tūkstantį darbo pasiūlymų siūlyta inžinerijos specialistams ir technikams, apie 800 – verslo ir administravimo, beveik penkis šimtus – sveikatos specialistams. Poreikis išlieka ir mokymo specialistams.“