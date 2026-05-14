Dar vienas bankrotas: duris uždaro daugiau nei 13 metų Vilniuje veikusi kavinė

Kaip naujienų portalui Lrytas nurodė Užimtumo tarnybos (UŽT) atstovė spaudai Milda Jankauskienė, apie grupės darbuotojų atleidimus ir įspėtus 23 darbuotojus pranešė Nemokumo administratorė.
Ji taip nurodė, kad darbo neteko 10 padavėjų, 3 virėjai ir 3 valytojai.
„Numatoma atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje (Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju) nurodytomis sąlygomis dvidešimt tris darbuotojus nuo šių metų gegužės 4 d. iki gegužės 11 d.“, – atsiųstame pranešime pažymėjo UŽT atstovė.
2026 m. kovo 16 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje iškėlė bankroto bylą UAB „Bufetas“.
Nutartis įsiteisėjo 2026 m. kovo 25 d.
Darbo santykiai su darbuotojais nutraukiami vadovaujantis LR Darbo kodekso 62 str. 2 d.
Kaip nurodomai rekvizitai.vz.lt, įmonės pardavimo pajamos 2024 m. siekė 737 784 eurus, grynasis nuostolis buvo -40 386 eurai.
Įmonė turi nemažą skolą „Sodrai“. Ji sudaro 14 936,50 eurų (2026–05-12 dienos pradžioje).
