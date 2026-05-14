Jau ryt „Maximose“ su „Ačiū“ kortele ne maisto prekės – 50 proc. pigesnės: vyks „Didžiųjų nuolaidų dienos“

Į visas „Maximos“ parduotuves „Didžiųjų nuolaidų dienos“ sugrįžta jau rytoj – nuo mažiausių vieno X iki didžiausių šalyje šio tinklo parduotuvių.
„Šis savaitgalis – puiki galimybė tautiečiams pasinaudoti superproga pasirūpinti artėjant vasarai aktualiomis prekėmis reikšmingai sutaupant. Norime atkreipti dėmesį, kad šįkart, kitaip nei pirkėjai jau buvo įpratę anksčiau, norint pasinaudoti 50 proc. nuolaida svarbu krepšelyje turėti ne tik dvi ar daugiau, skirtingų arba vienodų prekių, bet ir atsiskaitant perbraukti „Ačiū“ kortelę“, – pabrėžia Titas Atraškevičius, „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida.
„Ačiū“ lojalumo kortelė – viena populiariausių šalyje
Daugeliui „Maximos“ pirkėjų „Ačiū“ lojalumo kortelė jau seniai yra tapusi kasdienio apsipirkimo palydove. Ši kortelė – viena populiariausių bei plačiausiai naudojamų lojalumo kortelių visoje šalyje, o ją turi daugiau nei 1,9 mln. „Ačiū“ lojalumo programos dalyvių.
„Maximos“ atstovas dalijasi, kad jei „Ačiū“ kortelės dar neturite, ja galima lengvai pasirūpinti nemokamai parsisiuntus išmanią „Maximos“ programėlę telefone arba bet kurioje tinklo parduotuvėje už 0,99 Eur, aktyvuojant ją vietoje ar internete. Jei turima fizinė kortelė nusidėvėjo ar nebeveikia – ją galite pakeisti į naują už 0,01 Eur.
„Jei naudojatės fizine kortele, užteks ją perbraukti arba nuskenuoti, o jei „Ačiū“ kortelė yra virtuali – kasoje reikės nuskenuoti esantį QR kodą ir 50 proc. nuolaida įsigyjamoms ne maisto prekėms bus suteikta. Be to, naudotis „Ačiū“ kortele vertinga ir dėl kitų naudų – su ja galite naudotis „Ačiū“ akcinio leidinio pasiūlymais, taip pat kaupiasi lojalumo taškai, vadinamieji „Maximos“ pinigai, kuriuos vėliau galima panaudoti atsiskaitant už prekes ir taip sutaupyti dar daugiau“, – primena T. Atraškevičius.
Krepšeliuose: tiek namams, tiek vasaros sezonui aktualios prekės
„Maximos“ atstovas pasakoja, kad esant šiam pasiūlymui, „Maximos“ pirkėjai įprastai reikšmingai pigiau siekia pasirūpinti įvairiomis namų apyvokos prekėmis: popieriaus gaminiais, skalbimo ir valymo priemonėmis, asmens higienos ir kosmetikos priemonėmis.
„Žvelgiant į ankstesnių „Didžiųjų nuolaidų dienų“ duomenis matyti, kad gegužę, kitaip nei kitais mėnesiais, kada vyksta šios nuolaidų dienos, išryškėja sezonui aktualūs pasirinkimai. Natūralu, kad artėjant vasarai visi jau po truputį ima gyventi jos nuotaikomis – planuoja iškylas, savaitgalius gamtoje, galvoja apie vaikų stovyklas, nori atsinaujinti namus, susitvarkyti kiemus ar terasas. Kartu su tuo keičiasi ir pirkinių sąrašai – juose atsiranda grilio reikmenys, sodo ar daržo inventorius, stovyklavimo bei paplūdimio prekės“, – sako T. Atraškevičius.
Primenama, kad gegužės 15–17 dienomis, prekėms, kurios „Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu yra pažymėtos raudonomis kainų etiketėmis ar dalyvauja kitose akcijose (atskirų prekių ženklų ar grupių), 50 proc. nuolaida nebus suteikiama. Nuolaidos nesumuojamos.
Daugiau apie „Didžiųjų nuolaidų dienas“ ir sąlygas rasite čia: https://www.maxima.lt/dnd.