LKU kredito unijų grupė: paskolų portfelis perkopė rekordinę 1 mlrd. eurų sumą

Pasak Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) administracijos vadovo ir valdybos pirmininko Mindaugo Vijūno, metų pradžios rezultatai atspindi stiprėjančias pozicijas rinkoje.
„Pirmojo ketvirčio rezultatai patvirtina LKU grupės augimo kryptį – nuosekliai didiname finansavimo apimtis ir užtikriname aukštą likvidumo lygį. Tai leidžia LKU kredito unijų grupei išlikti patikimu finansiniu partneriu gyventojams, verslui ir ūkiams visoje Lietuvoje“, – sako M. Vijūnas.
Neaudituotais duomenimis, LKU grupės grynasis pelnas 2026 m. pirmąjį ketvirtį siekė 3,29 mln. eurų ir buvo 78,66 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Grupės grynosios palūkanų pajamos augo 21,24 proc. ir sudarė beveik 13,4 mln. eurų. LKU grupės kapitalas per metus padidėjo 17,64 proc. iki 105,15 mln. eurų.
LKU grupės kredito unijų likvidumas išlieka aukštame lygyje – padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 209 proc., atspindėdamas stiprią grupės likvidumo poziciją.
LKU grupę prižiūrinčios LCKU turtas per metus augo 9,26 proc. ir kovo pabaigoje sudarė 431,11 mln. eurų. LCKU neaudituotas grynasis pelnas siekė 1,23 mln. eurų – 93,19 proc. daugiau nei prieš metus. Tuo metu grynosios palūkanų pajamos išaugo 63,15 proc. iki 3,13 mln. eurų.
Paskolų portfelis perkopė 1 milijardą eurų
Neaudituotais duomenimis, konsoliduotas LKU kredito unijų grupės paskolų portfelis per metus padidėjo 18,74 proc., o nuo metų pradžios – 4,64 proc. 2026 m. pirmąjį ketvirtį pasiekė rekordinę 1 mlrd. eurų sumą.
Per pirmąjį šių metų ketvirtį sudaryta 950 naujų paskolų sutarčių, kurių bendra suma siekė 91,26 mln. eurų – 39,16 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais.
Vertinant paskolų portfelio struktūrą, sparčiausiai augo verslo paskolų segmentas – jo balansinė vertė per metus padidėjo 29,10 proc. iki 472,89 mln. eurų, o per ketvirtį suteiktų naujų kreditų apimtis siekė 56,29 mln. eurų.
Reikšmingai augo ir būsto finansavimas. Per ketvirtį LKU grupės kredito unijos suteikė paskolų būstui už 26,17 mln. eurų – net 98,57 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šio portfelio balansinė vertė per metus išaugo 12,41 proc. ir pasiekė 384,86 mln. eurų.
Finansavimo galimybėmis aktyviai naudojosi ir žemės ūkio sektorius – šio segmento portfelio balansinė vertė per metus padidėjo 5,91 proc. iki 118,47 mln. eurų.
Vartojimo paskolų portfelio balansinė vertė 2026 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 27,03 mln. eurų – 10,95 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Indėlių portfelis viršijo 1,1 mlrd. eurų
Gyventojai ir verslo klientai toliau aktyviai rinkosi taupyti kredito unijose. 2026 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje LKU grupės konsoliduotas indėlių portfelis, įskaitant lėšas einamosiose sąskaitose, siekė 1,11 mlrd. eurų ir per metus augo 10,78 proc.
Per ketvirtį sudarytos 8 642 naujos terminuotųjų indėlių sutartys, kurių bendra suma siekė 154,02 mln. eurų. Klientų pasitikėjimą stiprina ir tai, kad LKU grupės kredito unijos priklauso indėlių draudimo sistemai, užtikrinančiai papildomą finansinį saugumą taupantiems.
Rodikliai trumpai:
- LKU kredito unijų grupės paskolų portfelis viršijo rekordinę 1 mlrd. eurų sumą.
- LKU grupės turtas per metus augo daugiau nei 12 proc. iki 1,27 mlrd. eurų.
- Neaudituotais duomenimis, grynasis LKU grupės pelnas išaugo beveik 80 proc. iki 3,29 mln. eurų.
- Sparčiausiai augo verslo paskolų segmentas – per metus verslo paskolų portfelis padidėjo beveik 30 proc.
- LKU grupės indėlių portfelis, įskaitant lėšas einamosiose sąskaitose, augo beveik 11 proc. iki 1,11 mlrd. eurų.