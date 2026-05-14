Po kilusio skandalo dėl maisto kurjerių – žinia iš VMVT

Pastaruoju metu padaugėjus pranešimų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus, VMVT ir „Bolt Food“ bei „Wolt“ platformų valdytojai sutarė imtis papildomų veiksmų, siekiant skatinti kurjerių higienos reikalavimų laikymąsi, gerinti maisto transportavimo sąlygas bei užtikrinti operatyvesnį reagavimą į vartotojų pranešimus. VMVT planinių ir neplaninių maisto gamintojų patikrinimų metu taip pat papildomai vertins, ar maisto perdavimas kurjeriams yra pakankamai kontroliuojamas.
„Saugus maisto pristatymas yra bendra atsakomybė. Gyventojų pastabos padeda greičiau identifikuoti problemas ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Ne mažiau svarbi grandis yra maisto gamintojai, perduodantys maisto užsakymus išvežiotojams.
Pastebėję, kad priimantis maisto užsakymą kurjeris nesilaiko higienos, jo maisto gabenimo įranga yra nusidėvėjusi, nešvari, privalo atšaukti perdavimą ir ieškoti galimybės perduoti tinkamai veiklai pasiruošusiam maisto išvežiotojui. Už pasikartojančius grubius pažeidimus platformų valdytojai gali bendradarbiavimą su kurjeriais ir nutraukti. Prevencija ir atsakingas visų grandinės dalyvių požiūris yra būtini siekiant užtikrinti saugų maisto pristatymą vartotojams“, – pažymi VMVT Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus patarėja Daiva Ruželienė.
Smūgis populiarioms maisto pristatymo platformoms: VMVT pradeda tyrimą dėl higienos pažeidimų
Susitikimų metu VMVT pateikė rekomendacijas, kaip maisto pristatymo platformų valdytojai gali sustiprinti maisto išvežiotojų kontrolę ir bei atsakomybę. Susitarta, kad bus vykdomas papildomas jų informavimas ir mokymai dėl higienos bei švaros reikalavimų laikymosi.
„Maisto sauga ir higiena yra neatsiejama kokybiškos pristatymo paslaugos dalis. Vartotojų pasitikėjimas mums labai svarbus, todėl itin rimtai žiūrime į visus pranešimus apie galimus pažeidimus. Palaikome VMVT iniciatyvą stiprinti dialogą visame sektoriuje ir ieškoti sprendimų, kurie padėtų užtikrinti dar aukštesnius maisto saugos standartus“, – kalbėjo Laurynas Pamparas, „Bolt Food“ generalinis vadovas Lietuvoje.
„Wolt“ atstovo teigimu, bendrovė nuosekliai stiprina maisto išvežiotojų informavimą ir edukaciją maisto saugos bei higienos klausimais.
„Maisto sauga ir higienos standartai mums yra vienas svarbiausių prioritetų, todėl iš kurjerių-partnerių tikimės atsakingo elgesio ir higienos reikalavimų laikymosi. Visi asmenys, pradėdami veiklą platformoje, yra supažindinami su pagrindiniais higienos ir maisto transportavimo reikalavimais.
Siekdami šiai temai skirti dar daugiau dėmesio, nusprendėme investuoti į specializuotus kurjeriams-partneriams skirtus edukacinius kursus. Juose praktiškai ir interaktyviai bus aptariamos realios maisto pristatymo situacijos, higienos standartai bei geroji praktika, įskaitant tinkamą pristatymo krepšių naudojimą, priežiūrą ir laikymą. Taip pat ir toliau prioritetą teikiame aukščiausiai paslaugų kokybei bei bendradarbiavimui su atsakingomis institucijomis,“ – sako Mantas Lomsargis, „Wolt“ generalinis direktorius Baltijos šalyse.
Gyventojai, pastebėję galimus higienos ar maisto saugos pažeidimus maisto pristatymo metu, pirmiausia raginami informuoti ir kreiptis į maisto pristatymo platformų atstovus. Jei problema kartojasi arba kyla įtarimų dėl sisteminių pažeidimų, vartotojai kviečiami kreiptis į VMVT.
Tiek VMVT, tiek platformų atstovai pabrėžia, kad didžioji dalis maisto pristatymo paslaugų Lietuvoje teikiamos atsakingai ir kokybiškai, tačiau nuoseklus dėmesys higienai bei aktyvus vartotojų vaidmuo padeda kelti paslaugos kokybę visame sektoriuje.
