Parduotuvėse aptiko nesaugų produktą: prekybos tinklas ragina grąžinti šią prekę

Kaip praneša tarnyba, kremas nesukuria deklaruojamos apsaugos nuo UVA ir UVB spindulių. Dėl šios priežasties prekybos tinklas nedelsiant sulaikė turimą prekės likutį ir išėmė jį iš prekybos.
Šį kremą galima grąžinti į bet kurią prekybos tinklo parduotuvę ir atgauti sumokėtus pinigus.
Informacija apie prekę:
Prekė: Losjonas vaikams nuo saulės „AUSTRALIAN GOLD SPF 50“, 237 ml, EAN 54402730126, Partijos Nr. 30559
Tiekėjas: Lenova UAB Gamintojas: Australian Gold, LLC, 8001 Woodland Dr, Indianapolis, IN 46278, JAV
Į „Rimi“ pristatyta: 2024 m.
