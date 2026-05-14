VerslasRinkos pulsas

Parduotuvėse aptiko nesaugų produktą: prekybos tinklas ragina grąžinti šią prekę

2026 m. gegužės 14 d. 16:52
Lrytas.lt
Prekybos tinklas „Rimi Lietuva“ iš prekybos išima losjoną vaikams nuo saulės „AUSTRALIAN GOLD SPF 50“, skelbia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT). Jei įsigijote šį kremą – nenaudokite ir grąžinkite į parduotuvę.
Kaip praneša tarnyba, kremas nesukuria deklaruojamos apsaugos nuo UVA ir UVB spindulių. Dėl šios priežasties prekybos tinklas nedelsiant sulaikė turimą prekės likutį ir išėmė jį iš prekybos.
Šį kremą galima grąžinti į bet kurią prekybos tinklo parduotuvę ir atgauti sumokėtus pinigus.
Informacija apie prekę:
Prekė: Losjonas vaikams nuo saulės „AUSTRALIAN GOLD SPF 50“, 237 ml, EAN 54402730126, Partijos Nr. 30559
Tiekėjas: Lenova UAB Gamintojas: Australian Gold, LLC, 8001 Woodland Dr, Indianapolis, IN 46278, JAV
Į „Rimi“ pristatyta: 2024 m.
