VerslasRinkos pulsas

Puslaidininkių gamintoja mažina apimtis: atleidžia beveik visus darbuotojus

2026 m. gegužės 14 d. 12:44
Lrytas.lt
Daugiau nei 26 metus, nuo 1999 metų, veikianti įmonė, kuri, kaip pati nurodo, specializuojasi didelės galios puslaidininkinių prietaisų – tiristorių, diodų bei triakų – gamyboje, mažina apimtis – atleidžia beveik visus darbuotojus.
Kaip naujienų portalą Lrytas informavo Užimtumo tarnybos atstovė spaudai Milda Jankauskienė, buvo gautas pranešimas iš UAB „Vilniaus Ventos puslaidininkiai“ apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą.
Iš 30 dirbančiųjų įspėti 23 darbuotojai. Atleisti planuojama 9 saugos darbuotojus, 5 inžinierius ir kitus darbuotojus.
„Numatoma atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis 2026 m. gegužės 29 d.
Atleidimo priežastis – LR darbo kodekso 57 str. (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės). Nėra užsakymų“, – nurodė M. Jankauskienė.
Rekvizitai.vz.lt duomenimis, įmonėje iš viso dirba 30 darbuotojų.
Pardavimo pajamos 2025 m. buvo 322 185 eurai, o grynasis nuostolis siekė -1 328 799 eurus.
Įmonė neturi skolų nei „Sodrai“, nei Valstybinei mokesčių inspekcijai.
