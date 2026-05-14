Siunčia žinią dėl neišvengiamo scenarijaus Europoje: gali būti, kad rūpesčių turėsime dar ilgai

Nors dėl paklausos trūkumo kai kurios aviakompanijos neseniai sumažino bilietų kainas Europoje, ilgainiui oro linijos negalės padengti papildomų išlaidų, kylančių dėl karo Artimuosiuose Rytuose.
„Gali būti atvejų, kai aviakompanijos taikys nuolaidas, siekdamos paskatinti keleivių srautą... Tačiau laikui bėgant aukštos naftos kainos atsispindės didesnėse bilietų kainose“, – prognozuoja W. Walshas.
Jo teigimu, kuro kainų kilimas jau atsispindėjo tolimųjų skrydžių kainose – kai kuriais atvejais jos smarkiai išaugo.
Aviacinių degalų kainoms drastišką poveikį turėjo dėl Hormūzo sąsiaurio uždarymo sutrikęs naftos tiekimas, taip pat – naftos perdirbimo įrenginių sugadinimas Persijos įlankoje. Tai sukėlė ir susirūpinimą dėl galimo degalų trūkumo artimiausiais mėnesiais, kadangi Europa yra priklausoma nuo importo iš karinių veiksmų purtomo regiono.
Nors šiuo metu signalų apie patiriamą aviacinių degalų stygių nėra, manoma, kad Jungtinės Karalystės (JK) aviacijos sektorius jau vasarą gali susidurti su šia problema.
Tuo metu JK vyriausybės atstovas patikino, kad degalų tiekėjai laiko „bunkerinių degalų atsargas, siekdami užtikrinti savo atsparumą“. Savo ruožtu Vyriausybė bendradarbiauja su aviacijos pramone, kad užtikrintų skrydžių tęstinumą, taip pat konsultuojasi dėl „priemonių, padėsiančių oro linijoms planuoti realistiškus skrydžių tvarkaraščius, kurie leistų išvengti paskutinės minutės sutrikimų ir apsaugotų atostogas“.
W. Walshas mano, kad panikuoti nereikėtų, o masinio skrydžių atšaukimo dar galima išvengti. Svarbiausia užtikrinti pakankamus alternatyvius tiekimo šaltinius iki vasaros sezono įkarščio.
„Paprastai liepos ir rugpjūčio mėnesiais, palyginti, tarkime, su kovo mėnesiu, tikimasi 25 proc. skrydžių ir degalų poreikio padidėjimo“, – pridūrė jis.
Tačiau panašu, kad rūpesčiai sektoriuje neišsisklaidys ir pasibaigus vasarai – pasak W. Walsho, net jei Hormūzo sąsiauris būtų atidarytas rytoj, Artimųjų Rytų konflikto sukeltos pasekmės vis tiek būtų jaučiamos ir kitais metais, mat degalų kainos dar kurį laiką išliktų aukštame lygyje.
„Manau, ši problema tęsis dar keletą mėnesių ir gali išlikti net iki kitų metų“, – sakė jis.
Tiesa, praėjusią savaitę Europos Sąjunga pareiškė, kad nėra jokių reguliavimo priežasčių, dėl kurių Europos oro linijos negalėtų naudoti JAV standartų aviacinių degalų, su sąlyga, kad jų įvedimas būtų vykdomas atsargiai.
Parengta pagal BBC informaciją.
