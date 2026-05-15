Dažno vartojimo prekių krepšelis gegužės 5 d. „Lidl“ buvo pigiausias: skirtumas nuo brangiausio krepšelio siekė daugiau nei 4 eurus

Gegužės 5 dieną penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų parduotuvėse Vilniuje ir Kaune apsilankę „SeeNext“ slapti pirkėjai įsigijo dažno vartojimo prekių krepšelį. Jį sudarė 28 prekės iš skirtingų maisto kategorijų: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktų, vaisių ir daržovių bei gėrimų.
Atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad pieno produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ prekybos tinkle – 6,45 euro. Tai yra 1,13 euro pigiau nei brangiausiai šiuos produktus tą dieną pasiūliusio prekybos tinklo parduotuvėje.
Mažiausia mėsos produktų kaina taip pat buvo užfiksuota „Lidl“ prekybos tinkle – 14,70 euro. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos – 1,95 euro.
Tokie produktai kaip juodasis šokoladas, baltasis cukrus, saulėgrąžų aliejus ir ne narvuose laikomų vištų kiaušiniai pigiausiai kainavo irgi „Lidl“ prekybos tinkle – 4,66 euro arba 0,86 euro mažiau, lyginant su brangiausiai šiuos produktus tą dieną pardavusiu prekybos tinklu.
Privatūs prekės ženklai leidžia pasiūlyti mažesnes kainas
„Lidl“ privatūs prekės ženklai yra vienas efektyviausių būdų pasiūlyti pirkėjams aukštos kokybės produktus už žemą kainą. Jie dažnai gaminami tose pačiose gamyklose kaip ir žinomų prekės ženklų produktai, tačiau kainuoja mažiau, nes į jų kainą neįskaičiuojamos papildomos rinkodaros ar sudėtingų pakuočių kūrimo išlaidos. Tai leidžia pirkėjams įsigyti kokybiškų produktų už prieinamesnę kainą ir lengviau planuoti kasdienes išlaidas.
Siekdamas tausoti aplinką ir prisidėti prie teigiamų pokyčių visuomenėje, „Lidl“ didelį dėmesį skiria tvarumui bei tvarių medžiagų naudojimui savo privačių prekės ženklų produktuose. Pavyzdžiui, „Pilos“ prekės ženklo sūreliams naudojama tik sertifikuota kakava, privataus prekės ženklo „W5“ valymo priemonių pakuotės gaminamos iš perdirbto plastiko ir pan.
Turėdamas tiesioginę įtaką tiek gamybos procesui, tiek produktų sudėčiai, „Lidl“ kuria produktus, atliepiančius šiuolaikinius pirkėjų poreikius, taip pat eksperimentuoja su naujais skoniais ir receptūromis.
Didelis dėmesys skiriamas ir produktų kokybei. Ji tikrinama tiek vidinių kokybės kontrolės procesų metu, tiek didžioji dalis produktų – nepriklausomose akredituotose laboratorijose, kur vertinamos produktų maistinės savybės, sudėtis bei galimų nepageidaujamų medžiagų likučiai. Papildomai tiriami ir privačių prekės ženklų šviežios mėsos, žuvies bei pieno produktai – jie vertinami tarptautinėje laboratorijoje „Eurofins“ ir žymimi šiuo kokybės ženklu.
Iš viso Lietuvoje veikia 86 „Lidl“ parduotuvės 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Raseiniuose, Jurbarke ir Garliavoje.