Netikėta žinia keliautojams: į šį Europos miestą skraidins tiesiogiai

2026 m. gegužės 15 d. 10:10
Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“ aviacijos žiemos sezonu vykdys tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Ženevos.
Skrydžiai bus vykdomi nuo kitų metų sausio 2 dienos iki kovo 20 dienos kartą per savaitę, penktadienį pranešė bendrovė.
„airBaltic“ tinklo valdymo viceprezidentas Mantas Vrubliauskas pažymėjo, kad naujas maršrutas iš Vilniaus į Ženevą užtikrins geresnį susisiekimą su Šveicarija, ypač žiemos sezonu.
„Be to, šis maršrutas sustiprina mūsų tinklą Šveicarijoje, nes šalia neseniai atidaryto maršruto į Ciurichą atsiranda antrasis tiesioginis maršrutas, suteikiantis keleiviams lankstumo ir daugiau galimybių keliauti“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus teigė besiviliantis, kad naują maršruto kryptį vežėjas pratęs ir vasaros sezonui.
Artėjančiu aviacijos žiemos sezonu oro linijų bendrovė vykdys iš viso 12 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus, taip pat iš Palangos į Rygą, Amsterdamą ir Tenerifę.
Vasaros sezono metu bendrovė taip pat vykdo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Ciurichą du kartus per savaitę.
