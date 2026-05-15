Nuo idėjos iki traukos centro: jaunam verslui Ignalinoje padėjo augti finansavimas

„Nuo pat pradžių turėjome aiškią verslo viziją – norėjome sukurti gyvą, šiuolaikišką vietą Ignalinos jaunimui, kur būtų gera ne tik leisti laiką, bet ir dirbti. Tačiau norint pasiūlyti kokybiškas paslaugas, reikėjo papildomų investicijų. Sprendimas pasinaudoti finansavimu buvo vienas svarbiausių mūsų žingsnių“, – sako K. Leleivaitė.
Gastrobarui finansavimą suteikė LKU grupės narė Utenos kredito unija pagal priemonę „Atviras kreditų fondas 3“, kuri padėjo nuo pagrindų įrengti virtuvę, išplėsti paslaugų spektrą ir sustiprinti verslo konkurencingumą. Šiandien „Laisvės 65“ lankytojams siūlo ne tik kruopščiai atrinktų gėrimų, bet ir pilnavertį maisto meniu, taip pat organizuoja privačius renginius.
Pasak verslo įkūrėjos, be šio sprendimo verslo plėtra būtų vykusi gerokai lėčiau.
„Šis kreditas mums suteikė pagreitį. Per metus verslą užauginome tiek, kiek be jo būtų užtrukę gerokai ilgiau – jei apskritai būtume pasiekę tokį lygį“, – teigia ji.
Verslą regionuose vis dažniau kuria jauni žmonės
„Laisvės 65“ išsiskiria ne tik gastrobaro koncepcija, bet ir tuo, kad čia dirba jauni žmonės. Anot K. Leleivaitės, verslas sąmoningai kuria aplinką, kurioje jaunimas gali įgyti patirties be įtampos ir nereikalingo spaudimo.
„Norime ne tik kurti vertę klientams, bet ir patrauklias darbo vietas jaunimui Ignalinoje. Vietą, kur jie jaustųsi gerai, tobulėtų ir realizuotų save. Augdami patys, galime suteikti galimybių ir kitiems“, – teigia K. Leleivaitė.
Šiandien baras sulaukia dėmesio ne tik iš lankytojų – bendradarbiauti kviečia ir įvairūs prekių ženklai bei investuotojai. Vis dėlto, pasak įkūrėjos, didžiausias laimėjimas – tvirtas pagrindas po kojomis ir darniai dirbanti komanda.
Finansavimas – ne tik pradžiai, bet ir plėtrai
Utenos kredito unijos verslo klientų vadybininko Tomo Valausko teigimu, tokių verslų sėkmės istorijų regionuose daugėja.
„Maždaug trečdalį ir daugiau klientų, besikreipiančių dėl verslo finansavimo, sudaro jaunieji verslininkai. Matome, kad jauni žmonės vis dažniau nori kurti darbo vietas ir plėtoti savo idėjas regionuose, tačiau vienas dažniausių iššūkių išlieka finansavimo prieinamumo klausimas“, – sako T. Valauskas.
Pasak T. Valausko, jaunam verslui itin svarbios ne tik finansavimo galimybės, bet ir aiškios bei palankios sąlygos.
„Atviras kreditų fondas 3“ skirtas tiek verslo pradžiai, tiek jau veikiančio verslo stiprinimui ar plėtrai. Kredito palūkanų norma yra konkurencinga – ją sudaro 3 mėnesių EURIBOR kintamoji dalis ir iki 3 proc. marža. Kredito grąžinimo terminas gali siekti iki 10 metų, o tais atvejais, kai verslui trūksta pakankamo užstato, galima kreiptis ir dėl individualios ILTE garantijos“, – aiškina T. Valauskas.
Anot jo, verslininkai gali rinktis ne tik investicinį ar apyvartinį kreditą, bet ir kredito liniją – lankstų finansavimo sprendimą nenumatytoms išlaidoms padengti.
T. Valauskas pataria prieš kreipiantis dėl finansavimo aiškiai įsivertinti verslo poreikį ir pasirengti verslo planą – tai padeda greičiau įvertinti galimybes ir rasti tinkamiausią sprendimą. „Kiekvieną situaciją vertiname individualiai – svarbu suprasti ne tik dabartinį poreikį, bet ir verslo tikslus bei augimo perspektyvą“, – sako Utenos kredito unijos atstovas.
