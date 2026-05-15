Perrinktas Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas ir valdyba

2026 m. gegužės 15 d. 11:02
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) narių susirinkime organizacijos prezidentu perrinktas Mindaugas Statulevičius.
Tai bus jau trečioji jo kadencija šiose pareigose, pranešė LNTPA.
„Vienas svarbiausių uždavinių per ketverių metų kadenciją bus stiprinti ryšius su giminingomis Lietuvos ir tarptautinėmis profesinėmis ir verslo organizacijomis siekiant tobulinti verslo aplinką bei auginti skaidrumo ir viešos atskaitomybės standartus“, – pranešime cituojamas M. Statulevičius.
Susirinkime buvo išrinkta ir asociacijos valdyba. Naujai ketverių metų kadencijai perrinktą valdybą sudarys „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis, „Eika Group“ valdybos pirmininkas Robertas Dargis, „Eriadas“ akcininkas Donatas Jurevičius, „Walless“ partneris, advokatas Evaldas Klimas, „Sorainen“ partnerė, advokatė Aušra Mudėnaitė, „Newsec advisers LT“ partnerė Neringa Rastenytė-Jančiūnienė, „Eversheds Saladžius“ partneris, advokatas Deivis Valiulis, „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas, „Citus“ akcininkas Mindaugas Vanagas ir „Regroup“ valdybos pirmininkas Vytas Zabilius.
Pasak M. Statulevičiaus, asociacija ir toliau aktyviai teiks ekspertinius siūlymus verslo aplinkos, teritorijų planavimo, statybos reguliavimo, būsto politikos, skaitmenizavimo bei kultūros paveldo klausimais. Taip pat bus siekiama mažinti perteklinę biurokratiją, skatins būsto įperkamumą ir užtikrins, kad sektoriaus reguliavimas būtų nuosekliai peržiūrimas bei atitiktų rinkos poreikius.
