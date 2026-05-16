„Ryanair“ keleiviams – svarbūs pokyčiai: tikrins dar griežčiau

Patikros turėtų tapti dar griežtesnės, o keleiviams teks ruoštis dar labiau sugriežtintoms taisyklėms.
Dar prieš metus „Ryanair“ bagažo patikros tema kėlė tikras emocijas oro uostuose visoje Europoje. Keleiviai skundėsi griežtais kuprinių ir lagaminų matavimais, o socialiniuose tinkluose plito nuotraukos su perpildytais bagažo matuokliais.
Tačiau Airijos oro bendrovė neslėpė, kad pagrindinis tikslas buvo vienas – drausminti keleivius ir sumažinti bandymų apeiti taisykles skaičių.
Oro bendrovė pasiekė savo tikslą. Kaip britų leidiniui „The Times“ pripažino Michael O’Leary, keleivių, pažeidžiančių rankinio bagažo taisykles, skaičius smarkiai sumažėjo.
Dar visai neseniai ši problema buvo susijusi su maždaug 0,5 proc. visų keliautojų. Dabar tokių keleivių liko mažiau nei 0,1 proc.
Nors procentais skirtumas atrodo nedidelis, „Ryanair“ mastu tai reiškia milžinišką pokytį. Oro bendrovė per metus aptarnauja apie 200 mln. keleivių, todėl žmonių, pagautų bandant vežtis per didelį rankinį bagažą, skaičius sumažėjo nuo maždaug milijono iki 200 tūkst. per metus.
„Tai – masinių patikrų oro uostuose rezultatas. Darbuotojai itin tiksliai tikrino, ar keleivių krepšiai atitinka nustatytus matmenis. Vos keliais centimetrais per didelė kuprinė dažnai reikšdavo būtinybę primokėti apie 70 eurų už bagažo registravimą“, – sakė vadovas.
Didės ir darbuotojų premijos
Nors problema akivaizdžiai sumažėjo, „Ryanair“ neketina švelninti savo pozicijos. Priešingai – Michael O’Leary paskelbė apie didesnes premijas darbuotojams, nustatantiems keleivius su per dideliu rankiniu bagažu.
Iki šiol premija siekė 2,5 euro už kiekvieną nustatytą pažeidimą, tačiau dabar ji turėtų išaugti iki 3,5 euro.
„Žmonės turi suprasti, kad prie vartų negalima ateiti su bagažu, kuris netelpa į matuoklį, nes priešingu atveju teks mokėti“, – teigė M. O’Leary.
Tačiau tai dar ne viskas. „Ryanair“ taip pat siekia panaikinti ribas, kiek keleivių darbuotojai gali pažymėti dėl per didelio bagažo. Tai reiškia, kad oro uostų personalas galės keleivius tikrinti dar intensyviau nei iki šiol.
Keliautojams siunčiama aiški žinia – laikai, kai buvo toleruojamos perpildytos kuprinės ir per didelis rankinis bagažas, baigėsi.
Parengta pagal Fly4free.pl / „The Times“.