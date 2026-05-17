Penktadienį iš Melburno į Dalasą skridęs lėktuvas dėl netinkamai besielgiančio keleivio buvo priverstas nutūpti Prancūzijos Polinezijos sostinėje Papeetėje.
Vyrą sutramdė kiti keleiviai, o vietos žiniasklaida, įskaitant nacionalinį transliuotoją ABC, pranešė, kad jis įkando „Qantas“ darbuotojai.
Nusileidus lėktuvui vyrą pasitiko vietos valdžios institucijos, jam buvo uždrausta skristi visais „Qantas“ lėktuvais.
„Mūsų klientų ir įgulos saugumas yra mūsų pagrindinis prioritetas, o trukdantis ar grėsmingas elgesys mūsų skrydžiuose visiškai netoleruojamas“, – naujienų agentūrai AFP sakė aviakompanijos „Qantas“ atstovas.