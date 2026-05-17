Keleivio elgesys prieš stiuardesę – šokiruoja: teko skubiai leistis kitame oro uoste Vyras sulaukė griežtos oro linijų reakcijos

2026 m. gegužės 17 d. 11:52
Marius Jakštas
Australijos aviakompanija „Qantas“ dėl netinkamo keleivio elgesio buvo priversta nukreipti į JAV skridusį lėktuvą. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis įkando stiuardesei.
Penktadienį iš Melburno į Dalasą skridęs lėktuvas dėl netinkamai besielgiančio keleivio buvo priverstas nutūpti Prancūzijos Polinezijos sostinėje Papeetėje.
Vyrą sutramdė kiti keleiviai, o vietos žiniasklaida, įskaitant nacionalinį transliuotoją ABC, pranešė, kad jis įkando „Qantas“ darbuotojai.
Nusileidus lėktuvui vyrą pasitiko vietos valdžios institucijos, jam buvo uždrausta skristi visais „Qantas“ lėktuvais.

„Mūsų klientų ir įgulos saugumas yra mūsų pagrindinis prioritetas, o trukdantis ar grėsmingas elgesys mūsų skrydžiuose visiškai netoleruojamas“, – naujienų agentūrai AFP sakė aviakompanijos „Qantas“ atstovas.
