Paaiškėjo, ką iš tiesų laimėjo „Eurovizijos“ nugalėtoja Dara: atsakymas daugelį nustebins

Šiąnakt Bulgarijos atstovė Dara triumfavo 2026 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse, vykusiame Austrijoje, Vienoje.
Bulgarų atlikėja ir jos daina „Bangaranga“ vykusiame konkurso finale surinko 516 taškų. Izraelis užėmė antrąją vietą su 343 taškais, o Rumunija užbaigė geriausių dalyvių trejetuką.
Tačiau šventės ir dramatiško rezultatų paskelbimo akimirką daugelis gerbėjų svarstė, ką iš tikrųjų gauna „Eurovizijos“ nugalėtojas.
Ar „Eurovizijos 2026“ nugalėtoja Dara gaus piniginį prizą?
Nepaisant milžiniško „Eurovizijos“ populiarumo visame pasaulyje, konkurso nugalėtojui nėra skiriamas tiesioginis piniginis prizas.
Remiantis žurnalų „OK!“ ir „The Mirror“ pranešimais, Dara už pergalę „Eurovizijoje 2026“ gaus legendinį „Crystal Microphone“ trofėjų, kuris nugalėtojams įteikiamas nuo 2008 m.
Trofėjus yra rankų darbo, pagamintas iš stiklo ir suprojektuotas taip, kad primintų senovinį 1950-ųjų mikrofoną.
Jį sukūrė švedų menininkas Kjell Engman iš „Kosta Boda“. Mažesnės trofėjaus kopijos, kaip pranešama, taip pat įteikiamos dainos autoriams ir kompozitoriams.
Nors už pergalę nėra skiriamas oficialus piniginis prizas, sėkmė „Eurovizijoje“ dažnai reiškia dideles karjeros galimybes, transliacijų skaičiaus augimą ir pasaulinį pripažinimą.
Kodėl pergalė „Eurovizijoje“ vis dar gali pakeisti gyvenimą
Ankstesni „Eurovizijos“ nugalėtojai po pergalės tapo pasaulinio lygio muzikos žvaigždėmis.
Grupė „ABBA“ 1974 m. laimėjo konkursą atstovaujant Švedijai ir vėliau tapo viena iš didžiausių popgrupių pasaulyje.
Celine Dion 1988 m. atstovavo Šveicarijai, o vėliau sukūrė įspūdingą pasaulinio lygio karjerą, trukusią kelis dešimtmečius.
Pasaulinės šlovės neseniai sulaukė ir italų roko grupė „Måneskin“. Po laimėtos „Eurovizijos“ jie pradėjo sėkmingą pasaulinę koncertų turą ir tapo pagrindiniais didžiausių festivalių atlikėjais.
Pergalė „Eurovizijoje“ taip pat suteikia nugalėjusiai šaliai galimybę surengti kitų metų konkursą, o tai pritraukia tūkstančius turistų į šalį ir nukreipia prožektorių šviesą į konkursą rengiančią šalį.
