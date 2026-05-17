VerslasRinkos pulsas

Šio miesto tėvams pasisekė – vaikams rengs nemokamą vasaros stovyklą

2026 m. gegužės 17 d. 12:55
Tomas Chockevičius
Vasaros pabaigoje Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamą vasaros stovyklą 6–12 metų miesto gyventojų vaikams.
Šešių dienų stovykla su nakvyne, maitinimu ir įvairiomis sveikatą stiprinančiomis veiklomis rugpjūčio 2–8 dienomis vyks Palangos „Raganėje“.
Vaikų lauks sporto žaidimai, žygiai, kūrybiniai užsiėmimai, emocinės gerovės veiklos bei edukacijos apie sveiką gyvenseną.
Organizatoriai atkreipia dėmesį, kad stovykloje gali dalyvauti tik tie vaikai, kurie anksčiau nėra dalyvavę regos stiprinimo, „Mindfulness“ terapijos, neurosensorinėse ar psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programose bei kitose panašiose veiklose, vykusiose švietimo įstaigose.
