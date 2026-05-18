Lietuva gaus 153 mln. ES lėšų – Europos Komisija patvirtino prašymą

Kaip skelbia Finansų ministerija, šeštajame Lietuvos mokėjimo prašyme, kurio bendra suma 178 mln. eurų (arba 153 mln. eurų atskaičius avansą), atsiskaityta už 18 rodiklių: tai pasiekimai sveikatos apsaugos, tvariai pagaminamos elektros gamybos, pastatų renovacijos, viešojo ir privataus sektoriaus skaitmeninimo, socialinės atskirties, pajamų nelygybės mažinimo ir kitose srityse.
„2025 metai neabejotinai tapo sėkmės metais įgyvendinant „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) planą – vien per paskutinį praėjusių metų pusmetį EK pateikti du mokėjimo prašymai už beveik 1 mlrd. eurų. O gautas finansavimas nukreiptas Lietuvos ekonomikos augimui skatinti, struktūrinėms reformoms, investicijoms į verslą, energinio efektyvumo didinimą ir kitas sritis“, – rašoma pranešime.
Pasak ministerijos, šiuo metu jau įgyvendintos visos RRF plano reformos, sparčiai įgyvendinami europinėmis investicijomis finansuojami projektai. Projektų sutarčių pasirašyta už 3,72 mlrd. eurų – tai sudaro 97 proc. plano lėšų, o projektų vykdytojams išmokėta 2,408 mlrd. eurų (63 proc.).
Šiuo metu pagal NKL planą Lietuva kartu su avansais iš viso yra gavusi 2,69 mlrd. eurų ir atsiskaičiusi EK už 129 iš 197 rodiklius (65 proc.).
Galutinį Lietuvos mokėjimo prašymą Finansų ministerija planuoja teikti 2026 m. rugsėjį – jame bus atsiskaitoma už paskutinius 68 plano rodiklius.