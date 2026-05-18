Garsus šefas iš Vilniaus keliasi į pajūrį: bankrutavusio vietoje atidarys naują restoraną

Apie naujieną savo feisbuko paskyroje jau paskelbė ir pats restoranas: „Svarbi žinia mėsos mylėtojams! „Smoke by Chef the viking„ šią vasarą persikelia į PAJŪRĮ, nes Naglis sakė, kad vasara bus labai gera. Bet iki persikėlimo dar lieka visa ši savaitė! Gegužės 16 d. paskutinė diena, o nuo birželio 1 d. mus rasite Smiltynės jachtklube“, – pranešama įraše.
Kaip naujienų portalui VE.lt sakė įmonių grupės „InReal“, kuriai priklauso jachtklubas, verslo vystymo vadovas Almantas Krikščiūnas, Smiltynės jachtklube šią vasarą šeimininkaus garsus virtuvės šefas Vylius Blauzdavičius.
„Jau oficialiai pasirašėme nuomos sutartį. Tikslai mūsų yra du – jachtklubo viešbutis nors veikia ištisus metus, labiausiai prisipildo šiltuoju sezonu, tad klientams reikia ruošti pusryčius, kas ir bus daroma, o vakarais, savaitgaliais, čia bus galima paragauti gardžių grilio patiekalų, kuriais garsėja „Viking the Chef“. Labai džiaugiamės, kad šis garsus šefas ir jo prekės ženklas į pajūrį atneš amerikietiško maisto kultūrą“, – naujieną pristatė A. Krikščiūnas.
Vietoje duris užvėrusio „Caca“ restobaro Smiltynės jachtklube šią vasarą šeimininkaus amerikietiškos maisto kultūros atstovas – grill restoranas „Smoke by Chef the viking“, kuriam vadovauja garsus šefas Vylius Blauzdavičius.
