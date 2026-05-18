Ne visiems malonų kvapą skleidusi gamykla perkeliama kitur: naujoji kainavo milžinišką sumą

Nuo 2005 metų veikusi gamykla klaipėdiečiams buvo daugiau ar mažiau pažįstama dėl tam tikromis aplinkybėmis jausto likutinio kvapo, tačiau šio klausimo nuo šiol turėtų nebelikti, teigiama Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės pranešime.
„Senoji gamykla yra uždaroma, o ankstesnes šalinimo angas ant pastato stogo „keičia“ du naujai pastatyti 70 metrų aukščio kaminai. Praėjęs laiko patikrintas ir naujai įdiegtas neutralizavimo technologijas, į tokį aukštį patekęs likutinis kvapas praktiškai nebeturės galimybių būti jaučiamas žemės lygyje“, – praėjusią savaitę pranešė įmonė.
Nauja „Mestillos“ gamykla oficialiai atidaryta gegužės 14-ąją.
Į ją investuota 70 mln. eurų. Pradėjus statybas prieš porą metų skaičiuota, kad jos kainuos 10 mln. eurų mažiau.
Naujoje gamykloje kasmet bus galima perdirbti apie 500 tūkst. tonų rapsų sėklų, arba maždaug pusę Lietuvos derliaus.
Palyginti su ankstesniais pajėgumais, jie išaugo trigubai.
Naujoje gamykloje apie 60 proc. naudojamos žaliavos turėtų virsti baltyminiais pašarais, o apie 40 proc. – biodyzelinu, įmaišomu į visus degalinėse parduodamus, gyventojų ir verslo naudojamus dyzelinius degalus.
Per praėjusius finansinius metus „Mestilla“ gavo 149,2 mln. eurų pajamų ir uždirbo 10,2 mln. eurų grynojo pelno.
Kontrolinį „Mestillos“ akcijų paketą valdo Danijos „Akola ApS“. Klaipėdos LEZ veikiančioje bendrovėje dirba 74 darbuotojai, pernai lapkritį jiems išmokamo atlyginimo vidurkis buvo tarp aukščiausių Lietuvoje ir viršijo 11,2 tūkst. eurų iki mokesčių.