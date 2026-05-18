Nuo istorijos studijų iki finansų: Tado karjeros posūkis

Pomėgis finansams tapo karjera
Šiuo metu gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovės „Allianz Lietuva“ klientus finansų valdymo, taupymo pensijai, gyvybės draudimo bei investavimo klausimais konsultuojantis vyresnysis patarėjas – ekspertas T. Kvasilius mena, jog kadaise pasirinktos istorijos studijos Vytauto Didžiojo universitete buvo įdomios, tačiau neatrodė perspektyvios darbo rinkoje.
„Baigęs mokslus galėjau tapti istoriku, dirbti mokykloje ar Istorijos institute. Tačiau mane labai domino ir finansai, akcijos, fondai, taupymas. Ir apie tai sukaupiau nemažai žinių“, – prisimena T. Kvasilius ir priduria, jog jam tuo metu buvo įdomu ir svarbu savo žinias apie finansus paversti praktine veikla.
Tad netikėtai pamatęs skelbimą, siūlantį išmėginti finansų konsultanto profesinį kelią – Tadas nesuabejojo.
„Šio darbo kasdienybė – aktyvūs, gyvi susitikimai su klientais, kuriuos tenka konsultuoti gyvybės draudimo, pensijų kaupimo klausimais. Iš pradžių kiek sudvejojau, nes neįsivaizdavau savęs dirbančio su žmonėmis, tačiau noras išmėginti save, pagilinti turimas žinias apie finansus, investavimo subtilybes, taupymo svarbą lėmė, jog 19 metų sėkmingai tai darau“, – apie netikėtą profesinį posūkį pasakoja T. Kvasilius.
Informacijos perteklius didina profesionalų vertę
Pašnekovas akcentuoja, kad laikas ir technologijos smarkiai prisidėjo prie didesnio visuomenės finansinio raštingumo. T.Kvasilius prisimena, jog prieš 10–15 metų buvo gana nedaug informacijos apie asmeninių finansų valdymą, juo labiau – apie investavimą.
„Šiuo metu turime informacijos gausą, didelius ir kasdienius jos srautus, kokią temą apie finansus bepaimtume. Bet, kuo daugiau informacijos, tuo didesnė tikimybė žmogui joje pasiklysti. Todėl dabar finansų konsultantų poreikis dar didesnis, mat jie visą aktualiausią informaciją, teisėkūros pasikeitimus klientui paaiškina paprasta, suprantama kalba. Finansų konsultantas yra tas žmogus, kuris ne tik atsako į kylančius klausimus, kaip valdyti asmeninius finansus, tikslingai taupyti savo ar vaikų ateičiai, bet ir kaip išsirinkti tam tinkamiausius finansinius įrankius. Svarbu išmokyti klientą rinktis paslaugą tokią, kuri labiausiai atitinka individualius poreikius, žinoti paslaugų privalumus ir trūkumus bei nemanyti, kad vienas finansinis įrankis atlieps visus poreikius“, – sako T. Kvasilius.
Žmonės gali patys lyginti kainas, paslaugas, tačiau konsultanto dalyvavimas svarbus, nes padeda sudėlioti prioritetus.
„Pirmiausia kartu su klientu aiškinamės žmogaus finansinius poreikius. Vienam rūpi jo vaikai, nori sukaupti lėšų jų studijoms, kitas nori apsaugoti šeimą, jei įvyktų nelaimingas atsitikimas, užkluptų sunki liga ar ištiktų mirtis, jis nori pasirūpinti, kad nelaimės atveju šeima toliau galėtų mokėti paskolą, nestokotų lėšų gyventi. Tretiems rūpi sukaupti užtektinai lėšų oriai pensijai“, – vardija T. Kvasilius.
Kai susitikimo metu konsultantas išsiaiškina kliento lūkesčius, galimybes, tuomet, kaip juokais sako Tadas, išrašo „finansinį receptą“, kuriuo klientas gali vadovautis. „Vadovausis juo ar ne, sieks savo finansinio tikslo ar ne, jau žmogaus apsisprendimas, konsultantas tik parodo galimybes“, – aiškina pašnekovas.
Sprendimas, kurio vertė atsiskleidžia nelaimės metu
Finansų ekspertas sako, jog su klientais tenka susitikti ir skausmingomis aplinkybėmis, kai nutinka draudiminiai įvykiai. Kartais nelaimės, ligos būna itin sudėtingos, tačiau laiku priimti tinkami finansiniai sprendimai tada ir tampa vertingiausi.
„Skaudžiose situacijose suprantu tiek aš, tiek mano klientai, kad laiku priimtas tinkamas finansinis sprendimas sunkiu metu taps didžiausia atrama.
Būna, jog kreipiasi žmonės ir šeimos maitintojo netekę, ir išgirdę kritinių ligų diagnozes. Gavę kelių dešimčių tūkstančių išmokas už kritines ligas klientais paprastai tuo nesigiria socialiniuose tinkluose. Retai galime sulaukti viešo pasidžiaugimo mūsų darbu. Pamenu, viena klientė, gavusi išmoką už kritinę ligą, net perklausė, ar ne per daug nulių. Tačiau tai tik parodo, kad atidžiai sudėti saugikliai, draudimo sumos nenuvilia ištikus bėdai“, – pasakoja T. Kvasilius.
Tikslas – neieškoti konkurentų, o mokytis iš geriausių
Pašnekovas atviras, jog finansų konsultantams, tiek pradedantiesiems, tiek ir patyrusiems svarbu gebėti ne tik planuoti laiką, bet ir bendrauti su žmonėmis. Tik taip gali būti gilinamos kompetencijos, vyraujanti problematika visuomenėje, dalijamasi gerąja praktika tarp kolegų.
„Su kolegomis dalijamės patirtimi, analizuojame situacijas. Be abejo, tai suteikia pasitikėjimo, nes kartais atrodo, kad tik tu vienas su tam tikrais iššūkiais susiduri“, – pasakoja T. Kvasilius.
Pašnekovas priduria, kad net dalyvaudamas pasaulinėje MDRT (ang. Million Dollar Round Table) asociacijoje, kuri vienija 1 proc. geriausių pasaulyje draudimo ir asmeninių finansų konsultantų, tarptautinėse konferencijose sutikdamas kolegas iš kitų šalių ar žemynų, supranta, kad visur tie patys iššūkiai: finansinio raštingumo stoka, noras efektyviau valdyti asmeninius finansus. Tačiau įvairiose šalyse žmonėms vienodai sunku be profesionalo priimti sprendimą, kokia paslauga, draudimo ar taupymo įrankis geriausiai atitiktų jų poreikius ilgalaikėje perspektyvoje.
Viskam lieka laiko
Nors vieni žmonės mėgsta griežtai atskirti darbą ir laisvalaikį, tačiau T. Kvasilius sako besivadovaujantis priešinga nuostata: „Mano darbas yra persipynęs su laisvalaikiu. Konsultuoju klientus, kurie pasitiki manimi priimdami sprendimus, todėl užsimezga ir tam tikras asmeninis santykis. Todėl net nevadinu savo veiklos darbu“.
Būna, kad susitikimai su klientais vyksta savaitgaliais, kartais, jei sutampa pomėgiai – renginiuose, pavyzdžiui, bėgimo arba stebint krepšinio varžybas.
Pašnekovas tikina neskaičiuojantis laiko, nes į savo profesiją žvelgia kaip į tam tikrą amatą. „Neprivalau kažkur būti konkrečiu metu, nors stengiuosi darbą pradėti 8 ryte ir baigti 17 val. Tačiau būna, kad tenka vykti į kitus miestus, organizuoti nuotolinius susitikimus su klientais iš užsienio vėlai vakare, nes skiriasi laiko juostos. Mano profesija leidžia susiplanuoti laiką taip, kad jo liktų ir pomėgiams, ir šeimai“, – dalijasi ekspertas.