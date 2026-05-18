Pastebėjo itin keistą lėktuvo manevrą prieš nusileidimą Vilniuje: kas iš tiesų įvyko

Kaip matyti „Flightradar24“ svetainėje, oro linijų „Airhub Airlines“ lėktuvas Iš Herakliono (Graikija) prieš nusileisdamas Vilniuje neva pasuko Baltarusijos kryptimi, praskrido virš Minsko, o kirtęs Rusijos sieną iškart apsisuko ir lygiagrečia trajektorija pasiekė Vilnių.
„Ar tai „Flightradar“ pokštai?“ – socialiniame tinkle „Facebook“ klausė neįprastą atvejį pastebėjęs gyventojas.
Komentarų skiltyje žmonės suskubo priminti apie vadinamąjį GPS jamming (lietuvių k. – slopinimą arba trikdymą). Tai – tyčinis signalų siuntimas specialiais įrenginiais, vykstantis toje pačioje dažnių juostoje, kurioje veikia GPS. Dėl to imtuvai nebegali priimti tikrojo signalo.
Baltijos šalyse ir Lenkijoje fiksuojami GPS trikdžiai yra tiesiogiai susiję su Rusijos vykdomu karu prieš Ukrainą.
„Oro navigacija“ pakomentavo situaciją
Tuo metu „Oro navigacijos“ ryšių su visuomene atsovė Ingrida Mačiežaitė portalą Lrytas informavo, kad minėtas orlaivis skrido pagal skrydžių plane nurodytą maršrutą.
„Norime atkreipti dėmesį, kad „Flightradar“ programoje atvaizduojami duomenys ne visada tiksliai atkartoja orlaivių skrydžio informaciją ir trajektoriją.
„Flightradar“ yra informacinė priemonė, o ne sertifikuota skrydžius valdanti įranga“, – pabrėžė I. Mačiežaitė.
