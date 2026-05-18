Žada, kad skrydžiai į Londoną bus: ar jums tinkamas šis oro uostas?

„Derybos vyksta ir stumiasi į priekį. Jas veda Susisiekimo ministerija, bet mes taip pat dalyvaujame. Mūsų viceministrai šioje srityje aktyviausiai dalyvauja, bet kiek žinau, ten šviečiasi pozityvas – tikrai nebus taip, kad neliksime be kokybiško tiesioginio skrydžio į Londoną“, – žurnalistams pirmadienį sakė ekonomikos ir inovacijų ministras.
Kaip skelbta anksčiau, skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų ketinama nebevykdomi nuo šių metų kovo pabaigos.
LTOU teigė, jog sprendimas naikinti skrydį buvo priimtas kartu su už jį atsakingu oro vežėju „LOT Polish Airlines“, atsižvelgus į atliktus keleivių srautų analizės rezultatus – šie parodė mažėjančią paklausą.
Tiesa, verslo atstovai kritikavo žingsnį atsisakyti skrydžių į Londono Sitį, nes tai sumažino patogų susisiekimą tarp Lietuvos ir Didžiosios Britanijos. Jie tikino, kad tai ateityje neigiamai atsilieps tiek pritraukiant į Lietuvą užsienio investuotojus, tiek šalies verslams.
Tiesa, Londonas išlieka viena populiariausių krypčių iš visų Lietuvos oro uostų – pernai į Londono oro uostus – Stanstedo (STN), Lutono (LTN) ir Sičio (LCY) – keliavo 847 tūkst. keleivių.
Skrydžiai į Londono Sičio oro uostą sudarė 4,4 proc. visų iš Lietuvos į Londoną vykusių kelionių ir apie 0,5 proc. viso LTOU keleivių srauto. Skrydžiai į Londono Lutono ir Stanstedo oro uostus ir toliau vykdomi iš Vilniaus ir Kauno, o Stanstedas pasiekiamas ir iš Palangos oro uosto.
