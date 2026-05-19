„Amber Grid“ imasi veiksmų Elektrėnuose: pašalinti pavojingi statiniai

Aukšto slėgio magistraliniai dujotiekiai, po žeme kertantys du trečdalius Lietuvos savivaldybių, yra potencialiai pavojingi įrenginiai. Jais nepertraukiamai transportuojamos gamtinės dujos ir biometanas, kurie yra degi bei sprogi medžiaga – jeigu dujotiekis, pavyzdžiui, nuo didelės vibracijos būtų pažeistas, gaisras gali kilti net ir be tiesioginio ugnies šaltinio. Todėl aplink aukšto slėgio magistralinį dujotiekį, išilgai jo trasos nustatyta apsaugos zona – po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies.
Būtent apsaugos zonoje absoliučiai draudžiamos arba ribojamos veiklos, kurios iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti nekeliančios grėsmės. Pavyzdžiui, magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje draudžiama statyti bet kokius pastatus, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, žaidimų aikšteles, sandėliuoti medžiagas, o tokiems objektams, kaip stoginė, šiltnamis, būtina gauti dujotiekį prižiūrinčios bendrovės „Amber Grid“ leidimą.
„Pasitaiko atvejų, kai gyventojai nesilaiko aiškiai nustatytų saugumo reikalavimų. Greta vamzdynų atsiranda nelegalių statinių, todėl juos būtina pašalinti. Tai ypač svarbu, siekiant užtikrinti žmonių, magistralinio dujotiekio ir aplinkos saugą“, – kalba „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.
Elektrėnuose pašalino nelegalius objektus
„Amber Grid“ neseniai ėmėsi veiksmų, kad apsaugos zona prie magistralinio dujotiekio atšakos į Elektrėnų dujų skirstymo stotį būtų išvalyta. Čia be bendrovės pritarimo buvo pastatyta įvairių pagalbinių pastatų, įrengta šiltnamių, tvorų, sandėliuotos medžiagos ir atliekos. Nelegalūs objektai buvo demontuojami ar patraukiami, bendradarbiaujant su sodininkų bendrija „Šviesa“ ir Elektrėnų savivaldybe.
„Mūsų pareiga – užtikrinti saugumą. Šis projektas parodė, kad bendradarbiavimas su bendruomene ir savivaldybe duoda puikių rezultatų, kai saugumas tampa visų prioritetu“, – teigia N. Biknius.
Po rekonstrukcijos – daugiau galimybių
Magistralinio dujotiekio atšaka į Elektrėnų dujų skirstymo stotį eksploatuojama nuo 1962 m. Siekiant didesnio saugumo, planuojama rekonstruoti susidėvėjusią 1100 metrų ilgio atkarpą, ją pakeičiant naujų, storesnės sienelės vamzdžiu.
Po rekonstrukcijos teritorija po 200 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies atitiks trečios vietovės klasės reikalavimus. Tai reiškia, kad dujotiekis ir aplinkinės teritorijos taps saugesni. Gavus „Amber Grid“ pritarimą, čia bus galima planuoti pastatų statybas (už magistralinio dujotiekio apsaugos zonos ribų).
„Džiaugiamės glaudžiu ir atsakingu bendradarbiavimu su „Amber Grid“, kuris padeda užtikrinti saugią ir patikimą infrastruktūrą mūsų savivaldybėje. Tokia partnerystė kuria pridėtinę vertę vietos bendruomenei ir stiprina pasitikėjimą“, – teigia Jekaterina Goličenko, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorė.
Ką svarbu žinoti?
Jeigu teritorija, žemės sklypas patenka į Nekilnojamojo turto registre įregistruotą magistralinio dujotiekio apsaugos zoną, prieš pradedant bet kokią veiklą joje, rekomenduojame susipažinti su šiose teritorijose taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis – veiklų apribojimais, kurie skirstomi į absoliučiai draudžiamus ir draudžiamus, negavus „Amber Grid“ sutikimo.
Esant abejonei, ar planuojama veikla yra leidžiama, kviečiama susipažinti su plačiau pateikiama informacija „Amber Grid“ svetainės skiltyje „Žemės savininkams“ ar kreiptis į „Amber Grid“ konsultacijos el. paštu info@ambergrid.lt. Tai galioja ir, atrodytų, paprastoms veikloms – norint statyti kilnojamą šiltnamį ar pavėsinę, įrengti tvorą, kasti žemę giliau nei 30 cm arba pasodinti krūmą.
Apie tai, kad vietovėje nutiestas magistralinis dujotiekis ar aptvertoje teritorijoje esama kitų su juo susijusių įrenginių ir statinių, praneša magistralinio dujotiekio trasą žymintys geltoni stulpeliai su informacinėmis lentelėmis. Aktualią informaciją apie magistralinių dujotiekių trasas ir teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribas galima rasti REGIA žemėlapyje ir Nekilnojamojo turto registro SŽNS priemonėje.
Baudos taikomos ir pramogaujant miške
„Amber Grid“ atkreipia dėmesį, kad magistralinio dujotiekio apsaugos zonų turi paisyti ne tik žemės savininkai savo namų valdose ar ūkiuose, bet ir kiti, poilsiaujantys ir pramogaujantys gamtoje. Apsaugos zonoje išilgai aukšto slėgio dujotiekio trasos draudžiama statyti automobilius, kemperius, palapines, kurti atvirą ugnį ir organizuoti bet kokius renginius ar žmonių susibūrimus, taip pat važinėti išilgai trasos motociklais ar keturračiais. Veiklos ribojimų nepaisymas magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje gali užtraukti 150–2400 eurų siekiančias baudas.
AB „Amber Grid" yra Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius, priklausantis EPSO-G įmonių grupei. Bendrovė eksploatuoja 2 288 km ilgio aukšto slėgio dujotiekių tinklą visoje Lietuvoje. Ji taip pat valdo daugiau nei 60 dujų skirstymo ir apskaitos stočių bei dvi dujų kompresorių stotis.
AB „Amber Grid“ sistema yra sujungta su keturių kitų šalių dujų perdavimo sistemomis ir Klaipėdos SGD terminalu. „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į NASDAQ Vilniaus vertybinių popierių biržos Baltijos antrinį sąrašą. Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra EPSO-G, kurios 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.
