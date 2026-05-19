„Gijos“ investuos 9 mln. eurų į šilumos trasų atnaujinimą

Darbai bus vykdomi aštuonių Vilniaus miesto seniūnijų teritorijose – Antakalnyje, Šnipiškėse, Lazdynuose, Žirmūnuose, Žvėryne, Naujamiestyje, Vilkpėdėje ir Šeškinėje.
Bendrovės teigimu, pastarosiose zonose vamzdynai nutiesti prieš pusšimtį ar daugiau metų, tad per šį laikotarpį infrastruktūra gali būti paveikta korozijos. Be to, ilgainiui formuojasi įtrūkimai, patiriami didesni šilumos nuostoliai, taip pat išauga avarijų rizika.
„Naujos kartos vamzdynai turi geresnę šilumos izoliaciją, dėl to yra efektyvesni, generuojami mažesni šilumos nuostoliai. Atnaujintos trasos taip pat reikalauja mažiau priežiūros, turi gedimų kontrolės sistemas, leidžiančias lengviau nustatyti vamzdyno pažeidimus ar atsiradusius defektus“, – pranešime cituojamas „Gijų“ Infrastruktūros komandos vadovas Andrius Agintas.
Bendrovė pažymi, kad vamzdynai bus keičiami ne tik daugiabučių namų kiemuose, bet ir po gatvėmis, pėsčiųjų takais, namų rūsiuose, todėl darbų metu galimi eismo ribojimai ar karšto vandens išjungimai.