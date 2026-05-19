„Hollister Lietuvos“ vadovas traukiasi iš pareigų

Skelbiama, kad S. Bitinas karjerą nusprendė tęsti už įmonės ribų.
Prie „Hollister Lietuvos“ jis prisijungė 2020 m., o nuo 2023 m. ėjo įmonės generalinio direktoriaus pareigas.
„Palikti tokią komandą nėra lengva, tačiau žinau, kad šiandien „Hollister Lietuva“ yra stipri ir aiškiai savo kelią žinanti organizacija“, – pranešime teigia S. Bitinas.
Susiję straipsniai
Kol bus vykdoma nuolatinio generalinio direktoriaus paieška, Kauno gamyklai laikinai vadovaus Shane'as Caheris. Jis „Hollister Lietuvos“ vadovo pareigas ėjo nuo 2019 m. sausio iki 2021 m. spalio ir buvo pimasis įmonės vadovas Lietuvoje.
„Hollister Lietuva“ gamykla šalyje veikia nuo 2019 m. spalio.