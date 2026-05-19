„Maxima“ skubiai atšaukia šią prekę: pirkėjų prašoma nevartoti, grąžinti ir atsiimti pinigus

2026 m. gegužės 19 d. 13:53
Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ informuoja, kad nuo 2026 gegužės 18 iki 31 dienos yra vykdomas skubus nesaugios prekės – šaldyti „Žemaičių“ blynai su mėsos įdaru „Extra line“ (700 g) – pašalinimas iš rinkos ir susigrąžinimas iš pirkėjų.
Gavus pranešimą iš tiekėjo „Liūtukas ir Ko“ paaiškėjo, kad į rinką ši prekė pateko biologiškai užteršta. Pirkėjų prašoma nevartoti produkto, prekę grąžinti, už kurią bus kompensuojami sumokėti pinigai.
„Sulaukėme tiekėjo „Liūtukas ir Ko“ pranešimo, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) jautienos žaliavoje, iš kurios buvo pagamintas šis šaldytas produktas, nustatė biologinės kilmės taršą.
Tiekėjo teigimu, žaliavoje buvo galimai aptiktas galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE), dar kitaip vadinamos kempinlige arba galvijų pasiutlige, atvejis.

Užterštas šio produkto partijas, vadovaudamiesi VMVT nurodymais, nedelsiant pašalinome iš prekybos, parduotuvėse iškabinome informacinius plakatus ir iki gegužės 31 dienos vykdome susigrąžinimą iš vartotojų. Pirkėjų, įsigijusių partijos produktą, prašome jo nevartoti ar nešerti gyvūnų. Nors rizika užsikrėsti yra maža, tačiau net ir termiškai apdorojus, produktas lieka rizikingas sveikatai“, – informuoja „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius.
Pirkėjams bus grąžinami pinigai
Prekybos tinklas „Maxima“ atsakingai ir rimtai žiūri į maisto kokybės ir saugos kontrolę, investuoja į papildomus periodinius produktų savikontrolės tyrimus nepriklausomose laboratorijose, periodiškai vykdo tiekėjų vizitus ir nedaro jokių išlygų maisto saugai. Ne išimtis ir šis atvejis – laikinai stabdoma prekyba šia preke.
„Pirkėjų prašome įsigytą nurodyto galiojimo termino, nesaugią vartoti prekę grąžinti į bet kurią mūsų tinklo parduotuvę, kur atvykus su pirkimo kasos kvitu arba kitu prekės pirkimą–pardavimą patvirtinančiu dokumentu, pavyzdžiui, mokėjimo kortelės ar „Ačiū“ lojalumo kortelės sąskaitos išrašu arba PVM sąskaita faktūra, bus grąžinti pinigai. Pinigus grąžinsime net ir tuo atveju, jei įsigytos partijos prekei neturite jos įsigijimą patvirtinančio dokumento“, – sako T. Atraškevičius.
Grąžinti prekę ir atgauti pinigus taip pat galima kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių nemokamu telefonu +370 800 200 50, interneto svetainėje www.maxima.lt/pagalba arba el. paštu klientai@maxima.lt.
Iki gegužės 31 dienos vykdomas šių nesaugių produktų atšaukimas iš rinkos ir susigrąžinimas iš pirkėjų.
