„Rimi“: pirkėjai vis dažniau renkasi ne tik nuolaidas, bet ir galimybę pasirinkti patys

Pasak Vaido Lukoševičiaus, mažmeninės prekybos konkurencija šiandien vis labiau priklauso nuo gebėjimo geriau pažinti savo pirkėją ir pasiūlyti jam aktualias naudas.
„Pirkėjų lojalumą šiandien lemia ne vien pavienės akcijos. Matome, kad žmonėms svarbu ne tik sutaupyti, bet ir gauti pasiūlymus, kurie atitinka jų apsipirkimo įpročius bei poreikius. Dėl to lojalumo programas vystome kaip ilgalaikės komunikacijos ir santykio su klientu dalį“, – sako V. Lukoševičius.
„Mano Rimi“ lojalumo programoje bendrovė jau ne vienerius metus testuoja įvairius žaidybinius sprendimus ir papildomų naudų pasiūlymus. Viena tokių iniciatyvų – kampanija „Aktyvuok savo nuolaidą“, pirmą kartą išbandyta dar 2019 metais.
Susiję straipsniai
Tuomet dėl techninių galimybių akcija buvo matoma tik „Mano Rimi“ kortelių terminaluose, tačiau jau tada pastebėta, kad klientams itin patinka galimybė kiekvieną dieną pasirinkti, kurią iš 7 skirtingų nuolaidų jie gali aktyvuoti ir panaudoti.
Šiuo metu kampanija sugrįžta atnaujintu formatu – „Mano Rimi“ programos dalyviai pasirinkti ir aktyvuoti norimą nuolaidą gali ne tik terminale, bet ir prisijungę prie savo paskyros internetu ar naudodamiesi „Rimi“ programėle.
Kiekvieną dieną klientai gali pasirinkti vieną akcijos nuolaidą ir ją aktyvuoti. Kitą dieną jie vėl gali naudotis bet kuria iš 7 siūlomų nuolaidų, nepriklausomai nuo to, kokį pasiūlymą pasirinko anksčiau.
Šiais metais tarp pasiūlymų – 40 proc. nuolaida alyvuogių aliejui bei bulvių traškučiams, 30 proc. nuolaida mėsos, žuvies ir jūrų gėrybių konservams, sausainiams ir vafliams, šaldytai žuviai ir jūrų gėrybėms bei šviežioms uogoms ir vynuogėms. Taip pat pirkėjai gali aktyvuoti ir 20 proc. nuolaidą pomidorams.
„Matome, kad pirkėjams svarbi ne tik nuolaida, bet ir pasirinkimo laisvė bei galimybė gauti aktualų pasiūlymą tada, kada jo reikia. Todėl ieškome sprendimų, kurie leistų lojalumo programą paversti ne tik taupymo įrankiu, bet ir patogesne apsipirkimo patirtimi“, – teigia V. Lukoševičius.
„Rimi“ teigimu, tokie sprendimai leidžia ne tik stiprinti klientų lojalumą, bet ir greičiau reaguoti į besikeičiančius pirkėjų lūkesčius.