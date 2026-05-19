VerslasRinkos pulsas

„Rimi“: pirkėjai vis dažniau renkasi ne tik nuolaidas, bet ir galimybę pasirinkti patys

2026 m. gegužės 19 d. 09:00
„Rimi Lietuva“ teigia, kad lojalumo programos mažmeninėje prekyboje šiandien tampa ne tik trumpalaikių akcijų ar kainos pasiūlymų įrankiu, bet ir svarbia ilgalaikio santykio su pirkėjais kūrimo dalimi. Bendrovė pastebi, kad pirkėjai vis dažniau tikisi ne tik gerų kainų, bet ir lankstesnių, jų kasdienius poreikius atitinkančių pasiūlymų.
Daugiau nuotraukų (5)
Pasak Vaido Lukoševičiaus, mažmeninės prekybos konkurencija šiandien vis labiau priklauso nuo gebėjimo geriau pažinti savo pirkėją ir pasiūlyti jam aktualias naudas.
„Pirkėjų lojalumą šiandien lemia ne vien pavienės akcijos. Matome, kad žmonėms svarbu ne tik sutaupyti, bet ir gauti pasiūlymus, kurie atitinka jų apsipirkimo įpročius bei poreikius. Dėl to lojalumo programas vystome kaip ilgalaikės komunikacijos ir santykio su klientu dalį“, – sako V. Lukoševičius.
„Mano Rimi“ lojalumo programoje bendrovė jau ne vienerius metus testuoja įvairius žaidybinius sprendimus ir papildomų naudų pasiūlymus. Viena tokių iniciatyvų – kampanija „Aktyvuok savo nuolaidą“, pirmą kartą išbandyta dar 2019 metais.
Susiję straipsniai
Žada, kad skrydžiai į Londoną bus: ar jums tinkamas šis oro uostas?

Žada, kad skrydžiai į Londoną bus: ar jums tinkamas šis oro uostas?

Lietuva gaus 153 mln. ES lėšų – Europos Komisija patvirtino prašymą

Lietuva gaus 153 mln. ES lėšų – Europos Komisija patvirtino prašymą

Iš Maišiagalos saugyklos išvežta daugiau nei 1,5 tūkst. kubinių metrų radioaktyvių atliekų: kur jas padėjo

Iš Maišiagalos saugyklos išvežta daugiau nei 1,5 tūkst. kubinių metrų radioaktyvių atliekų: kur jas padėjo

Tuomet dėl techninių galimybių akcija buvo matoma tik „Mano Rimi“ kortelių terminaluose, tačiau jau tada pastebėta, kad klientams itin patinka galimybė kiekvieną dieną pasirinkti, kurią iš 7 skirtingų nuolaidų jie gali aktyvuoti ir panaudoti.
Šiuo metu kampanija sugrįžta atnaujintu formatu – „Mano Rimi“ programos dalyviai pasirinkti ir aktyvuoti norimą nuolaidą gali ne tik terminale, bet ir prisijungę prie savo paskyros internetu ar naudodamiesi „Rimi“ programėle.
Kiekvieną dieną klientai gali pasirinkti vieną akcijos nuolaidą ir ją aktyvuoti. Kitą dieną jie vėl gali naudotis bet kuria iš 7 siūlomų nuolaidų, nepriklausomai nuo to, kokį pasiūlymą pasirinko anksčiau.
Šiais metais tarp pasiūlymų – 40 proc. nuolaida alyvuogių aliejui bei bulvių traškučiams, 30 proc. nuolaida mėsos, žuvies ir jūrų gėrybių konservams, sausainiams ir vafliams, šaldytai žuviai ir jūrų gėrybėms bei šviežioms uogoms ir vynuogėms. Taip pat pirkėjai gali aktyvuoti ir 20 proc. nuolaidą pomidorams.
„Matome, kad pirkėjams svarbi ne tik nuolaida, bet ir pasirinkimo laisvė bei galimybė gauti aktualų pasiūlymą tada, kada jo reikia. Todėl ieškome sprendimų, kurie leistų lojalumo programą paversti ne tik taupymo įrankiu, bet ir patogesne apsipirkimo patirtimi“, – teigia V. Lukoševičius.
„Rimi“ teigimu, tokie sprendimai leidžia ne tik stiprinti klientų lojalumą, bet ir greičiau reaguoti į besikeičiančius pirkėjų lūkesčius.
Riminuolaidoslojalumas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.