Elektroninių pinigų įstaigai Lietuvos bankas skyrė 40 tūkst. eurų baudą

Centrinio banko patikrinimo metu nustatyta pažeidimų ir trūkumų, susijusių su vidaus kontrolės procedūrų taikymu, sustiprintu klientų tapatybės nustatymu, kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsena.
„Bebawa“ teigė, kad atsižvelgė į LB pastabas, parengė pažeidimų ir trūkumų šalinimo planą ir dalį jame numatytų priemonių jau įgyvendino, į tai atsižvelgęs centrinis bankas nusprendė sudaryti administracinį susitarimą.
Likusius LB nustatytus pažeidimus ir trūkumus įstaiga įsipareigojo pašalinti iki spalio 1 d. ir pateikti tai patvirtinančią išorės audito išvadą.
