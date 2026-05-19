VerslasRinkos pulsas

Elektroninių pinigų įstaigai Lietuvos bankas skyrė 40 tūkst. eurų baudą

2026 m. gegužės 19 d. 15:40
Elektroninių pinigų įstaigai „Bebawa“ skirta 40 tūkst. eurų bauda už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus, antradienį pranešė Lietuvos bankas (LB).
Daugiau nuotraukų (3)
Centrinio banko patikrinimo metu nustatyta pažeidimų ir trūkumų, susijusių su vidaus kontrolės procedūrų taikymu, sustiprintu klientų tapatybės nustatymu, kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsena.
„Bebawa“ teigė, kad atsižvelgė į LB pastabas, parengė pažeidimų ir trūkumų šalinimo planą ir dalį jame numatytų priemonių jau įgyvendino, į tai atsižvelgęs centrinis bankas nusprendė sudaryti administracinį susitarimą.
Likusius LB nustatytus pažeidimus ir trūkumus įstaiga įsipareigojo pašalinti iki spalio 1 d. ir pateikti tai patvirtinančią išorės audito išvadą.
Susiję straipsniai
Lietuvoje veikiančiam bankui skirta 270 tūkst. eurų bauda, laikinai apribota jo veikla

Lietuvoje veikiančiam bankui skirta 270 tūkst. eurų bauda, laikinai apribota jo veikla

 „Revolut“ klientai Lietuvoje nebegalės investuoti į tauriuosius metalus

 „Revolut“ klientai Lietuvoje nebegalės investuoti į tauriuosius metalus

Žlugusio banko „Snoras“ akcininką Vladimirą Antonovą Prancūzijos teismai leido perduoti Lietuvai

Žlugusio banko „Snoras“ akcininką Vladimirą Antonovą Prancūzijos teismai leido perduoti Lietuvai

 
Lietuvos bankasBaudaįstaiga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.