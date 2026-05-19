Gyventojai to savo kieme pamatyti nesitikėjo – ant laidų pakibo kontrabandiniai balionai, keli sprogo

Vietiniai gyventojai portalui Lrytas pasakojo, kad keli balionai sprogo.
„Jau ir Kupiškio rajone, Uoginiuose, savaitgalį pasirodė „gražuoliai“ balionai. Tiesa, ne nusileido, o pasirinko ekstremalesnį variantą – pakibo elektros laiduose“, – rašė gyventoja Eglė savo feisbuko paskyroje.
Vėliau ji pasakojo, kad belaukiant policijos pareigūnų, balionai tiesiog sudegė, o dėžės ėmė kristi viena po kitos.
Smūgis dar vienai grupuotei: organizavo kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą
„Keli balionai nuskrido, vienas kaimyno obelyje dar šiandien, o kiti du tolyn ant aukštų medžių pasikabino. Tad balionų nuimti nereikėjo. Vieną laidą nukėlė, atvažiavo elektrikai, apžiūrėjo, atvažiavo su bokšteliu, viską sutvarkė. Galiausiai atvažiavo Panevėžio kriminalistai, o po kiek laiko pasienio muitinė. Viskas baigėsi gerai. Visi sveiki“, – tvirtina Eglė.
Kontrabandiniai balionai nutūpė visai šalia Uoginių miestelio gyventojos Brigitos namų. Ji taip pat antrina, kad dalis meteorologinių balionų tiesiog nudegė nuo elektros srovės.
„Visi laidai sulipo į krūvą. Viena dėžė į mūsų kiemą, kitos – pas kaimyną. Vienas balionas sprogo, kiti pakilo su dėžėmis“, – dėsto Brigita.
Anot pašnekovės, į įvykio vietą atskubėjo policijos pareigūnai. Jie paėmė atskridusias kontrabandines cigaretes.