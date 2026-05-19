Gyventojai to savo kieme pamatyti nesitikėjo – ant laidų pakibo kontrabandiniai balionai, keli sprogo

2026 m. gegužės 19 d. 17:39
Kontrabandiniai oro balionai toliau skrenda į Lietuvą. Šįryt kontrabandininkų siunta nusileido Trakų rajone, visai netoli Seimo narės Editos Rudelienės namų. O sekmadienį meteorologiniai balionai įsitaisė Kupiškio krašte. Tiesa, jie taip ir nenusileido. Kontrabandines cigaretes skraidinę balionai pakibo ant elektros laidų. 
Vietiniai gyventojai portalui Lrytas pasakojo, kad keli balionai sprogo.
„Jau ir Kupiškio rajone, Uoginiuose, savaitgalį pasirodė „gražuoliai“ balionai. Tiesa, ne nusileido, o pasirinko ekstremalesnį variantą – pakibo elektros laiduose“, – rašė gyventoja Eglė savo feisbuko paskyroje.
Vėliau ji pasakojo, kad belaukiant policijos pareigūnų, balionai tiesiog sudegė, o dėžės ėmė kristi viena po kitos.

Smūgis dar vienai grupuotei: organizavo kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą

„Keli balionai nuskrido, vienas kaimyno obelyje dar šiandien, o kiti du tolyn ant aukštų medžių pasikabino. Tad balionų nuimti nereikėjo. Vieną laidą nukėlė, atvažiavo elektrikai, apžiūrėjo, atvažiavo su bokšteliu, viską sutvarkė. Galiausiai atvažiavo Panevėžio kriminalistai, o po kiek laiko pasienio muitinė. Viskas baigėsi gerai. Visi sveiki“, – tvirtina Eglė.
Kontrabandiniai balionai nutūpė visai šalia Uoginių miestelio gyventojos Brigitos namų. Ji taip pat antrina, kad dalis meteorologinių balionų tiesiog nudegė nuo elektros srovės. 
„Visi laidai sulipo į krūvą. Viena dėžė į mūsų kiemą, kitos – pas kaimyną. Vienas balionas sprogo, kiti pakilo su dėžėmis“, – dėsto Brigita.
Anot pašnekovės, į įvykio vietą atskubėjo policijos pareigūnai. Jie paėmė atskridusias kontrabandines cigaretes.
