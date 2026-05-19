Iš idėjos – į klestintį regiono verslą: kaip „Pilies“ kredito unija padėjo augti „Ekosodyba“

Nuo idėjos iki paklausaus produkto
MB „Ekosodyba“ veikla orientuota į mobilių pirčių, pavėsinių ir kitų medinių statinių gamybą. Tai produktai, kurie pastaraisiais metais sparčiai populiarėja tarp gyventojų, ieškančių komfortiškų, natūralių ir lengvai įgyvendinamų poilsio sprendimų. Didžiausio susidomėjimo sulaukia mobilios pirtys, leidžiančios klientams greitai ir patogiai susikurti poilsio erdvę savo sklype be sudėtingų statybos procesų.
Pasak T. Snitkos, verslo pradžioje svarbiausia buvo ne tik pati idėja, bet ir galimybė ją įgyvendinti.
„Turėjau aiškią viziją, ką noriu kurti, tačiau be finansavimo būtų buvę sudėtinga startuoti taip greitai ir užtikrintai. Reikėjo investuoti į įrangą, medžiagas, pasiruošti gamybai“, – sako jis.
Finansinis impulsas verslo pradžiai
Svarbų vaidmenį šiame etape atliko KB „Pilies“ kredito unija, suteikusi finansavimą pagal skatinamąją finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 3“ (VSF3). Ši priemonė skirta jaunam verslui – padėti iki vienų metų veikiančioms įmonėms įgyvendinti savo planus ir įsitvirtinti rinkoje.
KB „Pilies“ kredito unijos administracijos vadovė Gintarė Lanauskienė atkreipia dėmesį, kad tokie projektai itin svarbūs regionų ekonomikai.
„Mūsų tikslas – ne tik suteikti finansavimą, bet ir padėti augti verslams, kurie kuria vertę savo kraštui. MB „Ekosodyba“ yra puikus pavyzdys, kaip tikslingai panaudotas finansavimas gali greitai duoti rezultatų. Matome aiškią kryptį, stiprią motyvaciją ir verslo augimo potencialą“, – teigia ji.
Greitas augimas ir klientų pasitikėjimas
Vos per nepilnus metus MB „Ekosodyba“ išplėtė savo veiklą ir pelnė klientų pasitikėjimą. Mobilių pirčių gamyba bei jų įrengimas klientų sklypuose tapo pagrindine įmonės stiprybe. Klientai vertina ne tik gaminių kokybę, bet ir patogumą – viskas atliekama nuo idėjos iki galutinio įgyvendinimo.
Augantis užsakymų skaičius rodo, kad pasirinkta kryptis pasiteisino. Įmonė ne tik sėkmingai įsitvirtino rinkoje, bet ir prisideda prie regiono ekonominio gyvybingumo, kurdama vertę vietos bendruomenei.
Partnerystė, kuri kuria vertę
KB „Pilies“ kredito unija, priklausanti LKU kredito unijų grupei, klientams gali pasiūlyti ne tik vietinio finansinio partnerio lankstumą ir individualų požiūrį, bet ir stiprios finansinės grupės patikimumą. Kredito unija aktyviai remia smulkųjį ir vidutinį verslą, ypač regionuose, o tokios finansinės priemonės kaip VSF3 suteikia galimybę verslą pradėti palankesnėmis sąlygomis ir sumažinti pradinių investicijų naštą.
„Kiekvienas sėkmingas klientas yra ir mūsų sėkmė. Didžiuojamės galėdami būti šio augimo dalimi“, – sako G. Lanauskienė.
MB „Ekosodyba“ istorija – dar vienas įrodymas, kad ir mažesniuose Lietuvos regionuose galima sukurti konkurencingą, paklausų ir augantį verslą. Tam reikia aiškios vizijos, drąsos pradėti ir partnerio, kuris tiki verslo idėja.
Šiandien T. Snitkos verslas yra ne tik stabiliai augantis, bet ir įkvepiantis kitus, svarstančius apie nuosavo verslo pradžią. O KB „Pilies“ kredito unija ir toliau išlieka tuo partneriu, kuris padeda idėjoms tapti realybe.
