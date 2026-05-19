Perspėja pirkusius šią prekę: skubėkite grąžinti, įkroviklis gali būti pavojingas gyvybei

2026 m. gegužės 19 d. 10:07
Į Lietuvos rinką uždrausta teikti pavojingą gaminį – ličio 18650 baterijų įkroviklį, skubiai praneša Valstybės vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VTTAT).
Šio įkroviklio modelis yra 16820, 16,8V, 2A DC, 5,5mmx2,1mm, brūkšninis kodas 4772164000498.
Tarnyba pateikia ir trumpą produkto aprašymą:
Tiesiogiai į tinklą jungiama įranga, 100–240 V maitinimo tinklas, veikimo sąlygos – nuolatinis, viršįtampio kategorija – II, įrangos apsaugos klasė – II, taršos laipsnis – 2.

Pakuotė – kartoninė dėžutė.
Gaminys – ličio 18650 baterijų įkroviklis, modelis 16820, 16,8V, 2A DC, 5,5mmx2,1mm, brūkšninis kodas 4772164000498, yra pavojingas, t. y. neatitinka darniojo standarto LST EN 62368–1: 2020/A11:2020 (Garso ir vaizdo, informacinių ir ryšių technologijų įranga. 
Saugos reikalavimai, t. y.:
1) Neišlaikė dielektrinio atsparumo bandymo prie 2830±32 V įtampos tarp pirminės ir antrinės grandinės (5.4.9 p.);
2) ant gaminio nenurodytas gamintojas ar prekės ženklas, gamintojo identifikacija (F.3.2.2 p.);
3) ant gaminio nenurodyta įėjimo galia ir srovė (F.3.3.6 p.);
4) nėra montavimo ar sujungimo instrukcijos, gaminio instrukcijos (F.4 p.).
VTTAT apibendrinam, kad įvertinus riziką nustatyta rimta rizika – elektros smūgio ir gaisro pavojus. Gaminys gali sukelti pavojų asmenų sveikatai ir gyvybei.
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 12, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Rytų Lietuvos regiono skyrius 2026–05-13 sprendimu Nr. 1V-414 uždraudė UAB „Eltechnika“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos“, – prašime nurodo VTTAT.
