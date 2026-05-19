SADM kreipėsi į Generalinę prokuratūrą

Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinamas Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) administravimo paslaugų įsigijimas 2023–2024 metais.
Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių.
Generalinė prokuratūra dar 2024 m. pabaigoje užbaigė tyrimą dėl SPIS viešojo pirkimo konkurso. Prokurorai tada teigė, kad tarp SADM ir konkursą laimėjusios įmonės „Proit“ sudaryta sutartis buvo vykdoma pažeidžiant numatytus terminus.
Tuo tarpu ministerija, anot prokuratūros, neužtikrino tinkamos sutarties vykdymo priežiūros – netaikė sutarties nustatytų sankcijų už esminį sutarties pažeidimą ir nepaisant to, darbus vykdžiusiai bendrovei, buvo išmokėtos lėšos už faktiškai neatliktus arba netinkamai atliktus darbus.
Tiesa, Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius nusprendė netaikyti viešojo intereso gynimo priemonių, atsižvelgdamas į tai, kad SADM ėmėsi priemonių nutraukti sutartį ir taikyti sutartyje numatytas sankcijas.
ELTA primena, kad SPIS modernizavimo darbai prasidėjo 2021 m. pabaigoje, tada projekto planuose buvo numatytas 13 elektroninių paslaugų modernizavimas, 14 naujų ir 6 proaktyvių elektroninių paslaugų sukūrimas. Šias paslaugas kūrė SADM viešąjį konkursą laimėjusi bendrovė „Proit“, o projektas finansuojamas ES lėšomis.
Seimo narys, socialdemokratas Algirdas Sysas tada kaltino SADM švaistant lėšas, skirtas SPIS modernizavimui. Anot jo, ministerija taip pat galimai klastojo dokumentus, siekdama užmaskuoti nevykdomus darbus.
Tuometinė SADM kanclerė Ana Selčinskienė, atsakydama į kaltinimus teigė, kad SPIS jau sklandžiai veikia ir pagrindinė sistemos modernizavimo darbų dalis jau atlikta. Tiesa, kanclerė pripažino, kad darbų atlikimo terminas vėluoja, o ministerija kreipėsi į draudimo bendrovę reikalaudama sutarties vykdymo užtikrinimo.
Bendrovė „Proit“ yra įtraukta į Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) nepatikimų tiekėjų sąrašą.