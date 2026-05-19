Seime toliau skinasi kelią naujas draudimas: štai ko negalėtų pirkti vaikai

Antradienį tai numatančias Maisto įstatymo pataisas po svarstymo palaikė 66 Seimo nariai, 7 buvo prieš, susilaikė 26. Parlamentarai taip pat po svarstymo pritarė Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisoms, kurias priėmus už tokių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims grėstų nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudos.
Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Projektai, siūlantys uždrausti nepilnamečiams parduoti, pavyzdžiui, nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus, dar turės įveikti Seime priėmimo stadiją.
Iniciatyvos autorius Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius tikisi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Jo nuomone, gėrimai, kurių dizainas, skonis ir išvaizda primena alkoholinius gėrimus, gali pratinti nepilnamečius prie alkoholio.
„Nealkoholiniai gėrimai, tiksliau, imitacija alkoholinių gėrimų pratina jaunimą ateityje vartoti alkoholį. Todėl šitas mano pasiūlymas ir gimė. Šie gėrimai savo skoniu, kvapu ir išvaizda primena alkoholinį gėrimą, formuoja kultūrą, kad kiekvienoje šventėje būtinai turime turėti kažkokį tai skystį susipylę į taureles, nes kitaip neįmanoma švęsti nei vaikų gimtadienių, nei kitų švenčių. Manau, kad tai yra visiškas absurdas“, – pateikdamas projektą sakė D. Razmislevičius.
Projektą kritikavęs Seimo narys Valius Ąžuolas mano, kad toks draudimas prasilenkia su logika.
„Dar kefyrą turime, kefyras irgi laipsnių turi…“, – ironizavo jis.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų lapkričio 1 d.
ELTA primena, kad galiojančiame įstatyme numatytas ribojimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nėra jokių ribojimų, draudžiančių parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus. Šiuo metu nepilnamečiai gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų nealkoholinių gėrimų, turinčių alkoholinių gėrimų prekės ženklą.