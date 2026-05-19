Sutriko bankų veikla: negalima atlikti pavedimų ir mokėjimų

Į naujienų portalą Lrytas kreipęsis skaitytojas Mantas pasakojo, kad problemos prasidėjo bandant atlikti kasdienes bankines operacijas.
„Neleidžia nei atlikti pavedimo, nei susimokėti už paslaugas“, – teigė jis.
Apie galimus trikdžius praneša ir daugiau minėtų bankų klientų. Gyventojai skundžiasi stringančia interneto bankininkyste bei neveikiančiais atsiskaitymais.
„Padariau draugei pavedimą, rodo, kad viskas atlikta, pinigus nuskaitė, o ji jų negauna“, – teigė banko klientė.
Skelbia apie sutrikimus
„Swedbank“ savo interneto svetainėje informuoja, kad šiuo metu dėl trikdžių neįmanoma atlikti momentinių pervedimų.
„Laikinai rekomenduojame atlikti paprastus pervedimus. Atsiprašome už nepatogumus“, – rašoma banko puslapyje.
Apie sutrikimus savo interno banke informuoja ir bankas SEB.
„Šiuo metu dėl techninių nesklandumų gali nepavykti atlikti ir gauti momentinius mokėjimus.
Atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir dedame visas pastangas, kad viskas veiktų kuo greičiau“, – rašoma pranešime.
„Luminor“ bankas praneša, kad dalis momentinių mokėjimų šiuo metu yra vykdomi kaip įprasti tarpbankiniai SEPA mokėjimai.
„Dirbame, kad išspręstume šią laikiną problemą ir atsiprašome dėl galimų nepatogumų“, – rašo bankas.
Bankas „Artea“ skelbia, kad dėl sistemos sutrikimų, galimi laikini sutrikimai, atliekant momentinius mokėjimus.
„Rekomenduojame atliekant SEPA kredito pervedimus rinktis prioritetą „Paprastas“ ir patikrinti, ar mokėjimas sėkmingai įvykdytas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – rašo bankas.
