Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl „aušriečio“ A. Gedvilo – netikėtas jo šeimos sprendimas: likviduoja dvi įmones

Po „Sienos“ tyrimo apie A. Gedvilo praturtėjimo aplinkybes ir ryšius su degalinių tinklu „Jozita“ ikiteisminį tyrimą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo kovą.
Kaip skelbiama, šio mėnesio pabaigoje tris Gedvilų šeimos įmones „Aidma“, „Soltekana“ ir „Digikomas“ valdantis Seimo nario sūnus nutarė pakeisti visų šių verslų vadovus, visų įmonių direktore paskirta „Nemuno aušros“ parlamentaro žmona Andželika Gedvilienė.
Balandžio Registrų centrui pateikti sprendimai likviduoti dvi minėtas įmones, abu šiuos sprendimus balandžio 1 d. priėmė įmones kontroliuojantis A. Gedvilo sūnus, jis taip pat nutarė neseniai paskirtą „Aidmos“ ir „Soltekanos“ direktorę A. Gedvilienę paskirti į naujas likvidatorės pareigas.
Parlamentaro žmona trijų įmonių vadovės ir likvidatorės pareigas eina jau beveik du mėnesius, tačiau, „Sienos“ teigimu, A. Gedvilas per tą laiką neatnaujino savo interesų deklaracijos ir nebuvo nurodęs, kad jo sutuoktinė vadovauja „Aidmai“, „Soltekanai“ ir „Digikomui“.
Atnaujintą interesų deklaraciją, kurioje jau nurodomi politiko sutuoktinės ryšiai su „Aidma“, „Soltekana“ ir „Digikomu“, A. Gedvilas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) pateikė gegužės 19 d. – tą pačią dieną, kai pasirodė „Sienos“ publikacija.
Pats A. Gedvilas situaciją antradienį Seime „Sienai“ komentuoti atsisakė.
Kovą „Sienos“ tyrimas parodė, kad A. Gedvilo ir jo tuometės sutuoktinės Jolantos Gedvilienės valdoma bendrovė „Aidma“ dvi degalines Šiaulių krašte prieš kiek daugiau nei dešimtmetį už 645 tūkst. eurų pardavė Gedvilų sūnaus tuomet valdytai bendrovei „Soltekana“, kuri 2016 m. abi jas pardavė degalinių tinklui „Jozita“.
Registrų centro duomenimis, pirmojo sandorio vertė siekė daugiau nei 1,7 mln. eurų, anot A. Gedvilo sūnaus – 1,45 mln. eurų atskaičius PVM.
Taigi, anot tyrimo, degalinės per kiek daugiau nei metus parduotos du kartus, tačiau antrojo sandorio vertė buvo 800 tūkst. eurų didesnė nei tuo metu, kai degalinės parduotos A. Gedvilo sūnui.
Tyrimo duomenimis, pačioje praėjusios Seimo kadencijos pradžioje A. Gedvilas taip pat ėmėsi Alternatyviųjų degalų įstatymo pataisų, siūlydamas praplėsti alternatyviųjų degalų sąvoką ir prailginti terminą, per kurį degalų tiekėjai turėtų pateikti biodegalų kokybę įrodančius dokumentus.
Tuo metu 2024 m. vasarą politikas aršiai priešinosi įstatymo pataisoms, kuriomis buvo siūloma gerokai padidinti Lietuvos įsipareigojimus kelti šalyje parduodamų biodegalų kiekį, panašiu laiku „Jozitai“ bylinėjantis dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) skirtos 300 tūkst. eurų baudos už Alternatyviųjų degalų įstatymo pažeidimą.
Klausiamas, ar tokiuose savo veiksmuose neįžvelgia interesų konflikto, parlamentaras „Sienai“ teigė taip nemanantis, nes sandoris su „Jozita“ buvo seniai, o jis pats esą jokios naudos iš to negavo.
„Jozitos“ vadovas Jonas Jokubauskis žurnalistams patvirtino pažįstantis A. Gedvilą ir žinantis apie degalinių pirkimo sandorį, tačiau tikino nedarantis jokios įtakos parlamentaro politinei veiklai ir ragino milijoninio sandorio tarp „Soltekanos“ ir „Jozitos“ nesureikšminti.
