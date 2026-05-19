Viename prekybos tinkle – vėl užkrėsta vištiena: ragina kuo greičiau grąžinti

Kaip gegužės 18 d. paskelbė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), prekybos tinkle aptikta vištiena iš Lenkijos, kurioje nustatyta Salmonella Infantis.
Naujienų portalą Lrytas VMVT informavo, kad VMVT Vilniaus apygardos priežiūros skyrius 2026-05-07 UAB „IKI Lietuva“ prekybos centre Vilniuje planinės valstybinės kontrolės metu atrinko šviežios viščiukų broilerių šlaunelių mėsos be kaulų ir odos, A klasės, 500 g, mėginius (produkto tinkamumo vartoti terminas – iki 2026–05–14, partijos Nr. 6450717199, kilmės šalis – Lenkija).
„Pagal Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2026–05–15 tyrimo protokolo rezultatus 4 mėginiuose iš 5 aptiktas patogeninis mikroorganizmas Salmonella Infantis.
Šiuo metu maisto produktas yra atšaukinėjamas iš rinkos. Vartotojai, įsigiję nesaugų produktą, raginami jo nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas“, – nurodė VMVT.
Situaciją pakomentavo ir prekybos tinklo „Iki Lietuva“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
„Visų pirma labai apgailestaujame už netinkamos kokybės prekę.
Iš VMVT gavome informaciją apie netinkamos kokybės vištieną, todėl iškart išplatinome parduotuvėms informaciją apie atšaukiamą prekę, kurią pirkėjai gali grąžinti. Taip pat buvo kreiptasi į tiekėją, dėl netinkamos kokybės prekės.
Atšaukimas skirtas kelioms to paties tiekėjo prekėms: šlaunelių mėsą, kurios partijos numeris 6450717199, o galiojimo terminas iki 05.14 dienos bei sparnelius, kurių partijos numeris 6450716406, o galiojimo data iki 05.09, į parduotuves galima grąžinti į bet kurią parduotuvę iki 2026 05 24.
Prekių kokybė mums labai svarbi, todėl visuomet stengiamės greitai reaguoti, kad pirkėjai parduotuvėse galėtų rasti kokybiškus produktus“, – teigė ji.
Kaip apsisaugoti nuo salmoneliozės?
VMVT aiškina, kad dažniausiai salmonelioze užsikrečiama valgant žalią arba ne visiškai išvirtą ar keptą mėsą, paukštieną, kiaušinius ir kiaušinių produktus, taip pat valgant daržoves ar vaisius, kurie buvo plauti užterštu vandeniu.
„Siekiant apsaugoti save bei savo artimuosius nuo šios ligos, svarbu laikytis paprasčiausių taisyklių:
Kruopšti higiena: tinkamai plaukite rankas ruošiant paukštienos patiekalus, taip pat po kiaušinių tvarkymo; panaudojus įrankius šviežiai paukštienai ruošti juos tinkamai nuplaukite (peilius, pjaustymo lenteles ir kt.) ir tik tada naudoti kitiems produktams ruošti; prieš valgant arba ruošiant vaisius ir daržoves, kruopščiai nuplaukite juos švariu vandeniu, kad pašalintumėte galimas bakterijas.
Visada nusiplaukite rankas prieš gamindami maistą ir kiekvieną kartą po žalios mėsos dorojimo, pasinaudojus tualetu, po sąlyčio su gyvūnu. Priminkite vaikui nusiplauti prieš valgį rankas, ypatingai jei jis žaidė su namų augintiniu.
Pakankamas maisto terminis apdorojimas: virti, kepti ar kitaip termiškai apdoroti mėsą, paukštieną, kiaušinius ir žuvį. Nevartoti žalios ar nepakankamai termiškai apdorotos mėsos, paukštienos, žalių kiaušinių, nepasterizuoto ar nevirinto pieno.
Rinkitės patikimus pardavėjus.
Saugus produktų laikymas: šaldytuve atskirti jau paruoštus vartoti produktus ir šviežią paukštieną, kad nesusidarytų kryžminė tarša. Kiaušinius rekomenduojama laikyti šaldytuve, kur temperatūra yra žema, kad būtų sumažinta bakterijų dauginimosi galimybė“, – pažymi VMVT.