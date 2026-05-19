Vilniaus oro uoste – sujudimas: paaiškino, kad vyksta pratybos

Lietuvos oro uostuose įvairaus masto ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jos yra skirtos patikrinti ir įvertinti tarnybų, procesų ir personalo parengtį ir sąveiką ekstremalių situacijų metu.
Šias naujausias pratybas organizavo Lietuvos oro uostai bei oro linijų bendrovė „GetJet Airlines“, jose dalyvavo visos incidento metu reaguojančios oro uosto bei miesto tarnybos, institucijos ir antžeminių paslaugų tiekėjai.
„Dabartiniame geopolitiniame kontekste oro uostai ir kitos atsakingos institucijos turi būti pasirengusios įvairiems scenarijams.
Todėl visada raginu reguliariai vykdyti pilnos apimties pratybas, kurios leidžia patikrinti ne tik planus popieriuje, bet ir realų tarnybų veikimą – jų koordinaciją, reagavimo greitį ir gebėjimą veikti ekstremaliomis sąlygomis.
Skrydžių sauga ir keleivių saugumas yra pagrindiniai mūsų prioritetai, todėl pratybos nėra formalumas, o būtina pasirengimo dalis, kad krizės akivaizdoje sistema veiktų sklandžiai“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Skrydžių sauga yra mūsų aukščiausias prioritetas. Periodinės pilnos apimties civilinės saugos pratybos leidžia išbandyti įvairius scenarijus, gilinti įgūdžius ir įvertinti tobulintinas vietas. Pratybos yra neatsiejama saugos kultūros dalis, nes jos įgalina išlaikyti aukščiausią parengties lygį“, – teigia Lietuvos oro uostų ekstremaliųjų situacijų valdymo vadovas Henrikas Armoška – Eismontas.
„Aviacijoje saugumas nėra vien prioritetas – tai mūsų kasdienės veiklos pagrindas ir atsakomybė, kurią nuosekliai užtikriname kiekvienam keleiviui. Todėl tokio pobūdžio mokymai ir pratybos mums yra itin vertingi. Su Vilniaus oro uostu bendradarbiaujame jau ne pirmą kartą – panašiose pratybose dalyvavome ir 2019 metais. Be to, reguliariai organizuojame vidinius mokymus savo iniciatyva, nes jie leidžia stiprinti komandų komunikaciją, tikrinti sistemų veikimą bei darbuotojų pasirengimą įvairiose situacijose. Tokios iniciatyvos padeda ne tik gilinti žinias, bet ir dar labiau stiprinti bendrą saugos kultūrą. Esame dėkingi turėję galimybę prisidėti prie tokio masto pratybų ir visuomet esame pasirengę aktyviai dalyvauti iniciatyvose, stiprinančiose aviacijos saugą“, – teigia Inga Duglas, „GetJet Airlines“ vadovė.
Vilniaus oro uoste vykusių periodinių pilno masto pratybų metu buvo imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas. Pratybos vyko paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje, esančioje pietinėje oro uosto perono dalyje. Pratybų metu buvo imituojami įvairūs scenarijai, dalyvavo reaguojančių tarnybų personalas ir atitinkamas specializuotas transportas. Teigiama, kad pratybose iš viso dalyvavo 200 žmonių.
Pratybų metu oro uosto darbas vyko įprastai, poveikio skrydžiams ir keleiviams nebuvo.
Šiose pratybose dalyvavo: Lietuvos oro uostai, „GetJet Airlines“, Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Greitosios medicinos pagalbos stotis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkarda, Muitinės departamento prie LR VRM Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus oro uosto postas, antžemines paslaugas teikiančios „Litcargus“ ir „Baltic Ground Services (BGS)“, Policijos departamento prie LR VRM Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Viešojo saugumo tarnyba prie VRM, Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyrius, „Oro navigacijos“ Vilniaus skrydžių valdymo centras; pratybas stebėjo Susisiekimo bei Teisingumo ministerijų atstovai.