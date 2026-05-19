Vilniaus verslininkas užsuko tikrą schemą, bet pasibeldė STT: apsukruolis išgirdo teismo verdiktą

Kaip nurodo STT, vilnietis M. B. pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu, jam skirta 8,5 tūkst. eurų dydžio bauda.
Šis tyrimas buvo atskirtas iš plataus masto ikiteisminio tyrimo dėl galimo kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir papirkimo, siekiant daryti įtaką statybos sektorių kontroliuojančių valstybės institucijų pareigūnų sprendimams.
Byloje nustatyta, kad verslininkas-bendrovės vadovas M. B., siekdamas palankių ir greitų sprendimų dėl Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI) pateiktų prašymų nagrinėjimo, susitarė duoti kyšius buvusiam VTPSI darbuotojui.
Galimas kyšis KAM: bendrovės akcininkas įtariamas davęs daugiau nei 3 tūkst. eurų
Už tarpininkavimą ir poveikį VTPSI valstybės tarnautojui buvo sutarta mokėti po 150 eurų už prašymo išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių bei deklaracijos apie statybos užbaigimą ar paskirties keitimą patvirtinimą.
Tyrimo duomenimis, buvęs VTPSI darbuotojas, pasinaudodamas savo pažintimis ir tikėtina įtaka, turėjo paveikti VTPSI valstybės tarnautoją, kad šis, vykdydamas tarnybines pareigas, M. B. pateiktus prašymus nukreiptų nagrinėti atsakingiems specialistams. STT pareigūnai nustatė, kad M. B. kyšius po 150 eurų davė 21 kartą.
Teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.