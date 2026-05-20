Aiškiai pasakė, ką daryti, jei oro pavojus paskelbiamas jums esant parduotuvėje

2026 m. gegužės 20 d. 12:47
Gavus įspėjimą apie oro pavojų apsiperkant, pirmiausia reikėtų nebandyti skubiai baigti apsipirkimo. Negrįžkite prie lentynų, nestovėkite eilėje ir neikite į lauką vien tam, kad pasiektumėte automobilį, rašoma prekybos tinklo „Iki“ pranešime žiniasklaidai.
Pirkėjai turėtų vadovautis oficialiais nurodymais. Jeigu nurodoma judėti į priedangą, tai reikėtų daryti ramiai, nesigrūdant ir padedant tiems, kuriems gali būti sunkiau judėti – vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ar žmonėms su negalia.
Kaip nurodo „LT72.lt“, gavus tokius nurodymus, visų pirma reikėtų surasti artimiausią specialiu ženklu pažymėtą priedangą. Jos būna toliau nuo vitrinų, langų, stiklinių pertvarų ir plačių atvirų erdvių. Jeigu parduotuvė yra prekybos centre, saugesnėmis vietomis gali būti požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, rūsio patalpos, tuneliai, vidiniai koridoriai ar kitos nurodytos priedangos. Liftu tokiais atvejais naudotis nereikėtų – geriau rinktis laiptus.
Jeigu pavojaus signalas pasiekia jau išėjus iš parduotuvės, nereikėtų likti atviroje vietoje ar skubėti per automobilių aikštelę. Taip pat reikėtų kuo greičiau susirasti artimiausią priedangą, kuri pažymėta specialiu ženklu.

Sekite oficialią informaciją
„Iki“ taip pat primena, kad gyventojai turėtų tikrinti oficialius pranešimus mobiliajame telefone, klausytis Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos pranešimų ir vadovautis tik atsakingų institucijų informacija.
Prekybos tinklas pabrėžia, kad parduotuvių veikla tokiais atvejais stabdoma laikinai, atsižvelgiant į situaciją ir atsakingų institucijų rekomendacijas. Atšaukus pavojų ir įsitikinus, kad darbuotojams bei pirkėjams saugu grįžti, parduotuvės palaipsniui atnaujina darbą.
Trumpa atmintinė pirkėjams
Jeigu raudoną oro pavojaus signalą gaunate būdami parduotuvėje:
nutraukite apsipirkimą;
išlikite ramūs ir vadovaukitės oficialiais nurodymais;
neikite į lauką ar prie automobilio, jeigu nėra tokio nurodymo;
traukitės nuo langų, vitrinų ir stiklinių pertvarų;
eikite į artimiausią specialiu ženklu pažymėtą priedangą ar saugesnę vietą – rūsį, požeminę aikštelę, vidinę patalpą ar kt.;
nesinaudokite liftu;
sekite oficialius pranešimus telefone, per radiją ar televiziją;
skambinkite 112 tik esant būtinybei.
