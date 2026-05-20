Dėl oro pavojaus prekybos tinklai laikinai stabdo dalies parduotuvių ir padalinių veiklą

Kaip informavo „Maxima“, gavus pranešimą dėl oro pavojaus buvo sustbadyta 97 parduotuvių ir kitų padalinių (cechų bei sandėlių) veikla Vilniaus apskrityje, Ignalinos, Visagino, Utenos ir Švenčionių rajonuose.
Šių parduotuvių ir padalinių darbuotojai šiuo metu lieka pastatų viduje, vadovaujasi saugumo instrukcijomis, pirkėjai neaptarnaujami. Gavus Lietuvos kariuomenės pranešimą apie oro pavojaus pabaigą, parduotuvių ir padalinių veikla bus atnaujinta.
Apie Vilniaus apskrityje uždaromas parduotuves portalą Lrytas taip pat informavo „Iki“.
Kiek prieš 11 val. Lietuvos kariuomenė informavo, kad Vilniaus apskrityje oro pavojus atšaukiamas. „Maxima“ parduotuvės čia atnaujino veiklą, tačiau laikinai sustabdė darbą Alytaus ir Varėnos rajone, kur paskelbtas oro pavojus.
„Rimi“ prekybos tinklas taip pat uždarė parduotuves tuose regionuose, kur paskelbtas oro pavojus.
„Parduotuvės Vilniuje buvo uždarytos paskelbus oro pavojų, darbą taip pat sustabdė ir mūsų logistikos centras Vilniuje. Atsižvelgiant į pastarųjų dienų įvykius kitose Baltijos šalyse, darbuotojus jau buvome informavę, kaip tokiose situacijose reikėtų elgtis užtikrinant tiek pirkėjų, tiek savo saugumą. Atšaukus oro pavojų, veikla buvo atnaujinta“, – naujienų portalui Lrytas perdavė prekybos tinklo „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
