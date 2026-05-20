Lietuvos oro uostai (LTOU) išplatintame žiniasklaidai pranešime teigia, kad tęsiantis oro pavojui, keleiviai lieka Vilniaus oro uosto terminaluose, oro uosto teritorijoje dirbantis personalas lieka saugiose vidaus patalpų vietose.
„Skrydžiai SK744 ir TK1407 nukreipti į Rygos oro uostą; kitų skrydžių statusas bus atnaujintas“, – tvirtina Martynas Jaugelavičius, LTOU atstovas.
Anksčiau LTOU išplatino pranešimą, kuriame teigė, kad 2026 m. gegužės 20 d. nuo 10:00 – 11.00 val. buvo įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto dėl paskelbto oro pavojaus. „Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis“, – nurodė LTOU.
Daugiau informacijos apie skrydžius: www.vno.lt arba tel. +370 612 44442.
Papildymas 11 val. 09 min.
M. Jaugelavičiaus teigimu, atšaukus oro pavojų, oro buvo erdvė atidaryta ir Vilniaus oro uosto veikla atnaujinta 10:56.
„Dėl sutrikdytos veiklos, galimi skrydžių vėlavimai dienos eigoje. Du skrydžiai – SK744 ir TK1407 – nukreipti į Rygos oro uostą.
LTOU duomenimis, šiuose skrydžiuose bendrai turėjo skristi 239 keleiviai“, – pažymi M. Jaugelavičius ir priduria, kad keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, yra kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis.
Dėl trečiadienį galimai įskridusio drono sutrikus traukinių ir oro eismui, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad oro erdvės pažeidimas truko neilgai, todėl didelio neigiamo poveikio susisiekimui šalyje neturės.
„Viskas vyko pagal algoritmą užtikrinant keleivių saugumą, oro uosto veikla buvo sustabdyta dėl dronų ore, tai yra esminis aviacijos saugumas, keleiviai traukiniais irgi reikia, kad būtų į priedangą nuvesti. O kiek drono incidentas paveikė susisiekimą, matysime artimiausiomis valandomis – tai vyko trumpą laiką, tai poveikio apčiuopiamo neigiamo nebus“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministras.
Jis pažymėjo, kad šiomis dienomis planuoja susitikti su vakstybinių susisiekimo įmonių vadovais, su jais aptarti pasiruošimo oro pavojui planus.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO), sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10.51 val.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
NKVC taip pat pranešė, kad Alytaus rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas atšauktas, tačiau apskrityje jis vis dar galioja.